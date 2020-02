Notas Brasil Inscrições para o Fies terminam nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam na quarta-feira (12). Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal, por meio do portal. A medida faz parte do plano de transformação digital do governo. O objetivo é simplificar a vida do cidadão, com um login e uma senha para todos os serviços.

