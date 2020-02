Notas Brasil Correios abrem inscrição para concurso internacional de cartas

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Começaram nesta segunda (10) nos Correios as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas. A competição tem como objetivo estimular jovens e crianças a expressar sua criatividade e a melhorar seus conhecimentos linguísticos por meio da redação. A iniciativa recebeu mais de 6 mil inscrições no ano passado. As inscrições podem ser feitas até o dia ço.

