Notas Brasil Publicada MP que destina recursos para enfrentamento do coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10) a Medida Provisória (MP), nº 921, de 7 de fevereiro, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no Valor de R$ 11.287.803,00. O dinheiro é para ser aplicado no enfrentamento da “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus”.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário