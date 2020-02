Notas Brasil Rapaz é espancado e morre após briga em bar de Campinas

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que Andrew Silva, de 19 anos, é agredido por várias pessoas em uma briga que começou em um bar no Centro de Campinas (SP) na madrugada de domingo (9). O jovem foi socorrido, mas morreu no hospital. A Polícia Civil investiga o caso e apura o envolvimento de garçons e do dono do estabelecimento nas agressões.

