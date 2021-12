Porto Alegre Forças de segurança realizam Operação Duas Rodas no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

A ação foi integrada com as forças de segurança estaduais e visou a coibir crimes e infrações administrativas praticadas por cidadãos de motocicletas Foto: PMPA/Divulgação

A 3º Edição da Operação Duas Rodas ocorreu na noite de quarta-feira (22), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A ação foi integrada com as forças de segurança estaduais e visou a coibir crimes e infrações administrativas praticadas por cidadãos de motocicletas.

A blitz contou com a participação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal, COE (Coordenação de Operações Especiais) da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), da equipe volante da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e do 1° Batalhão da Polícia Militar, além do coordenador de atendimento institucional da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Dilton Martins, que fiscalizou os pontos de iluminação no bairro.

O secretário-adjunto da Segurança, Comissário Zottis, frisa que iluminação pública também é uma aliada na prevenção ao crime. Foram fiscalizados 105 veículos, sendo 54 autuados, 15 recolhidos e 14 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo apreendidos.

“As abordagens em barreiras são importantes para a repressão do tráfico de drogas e de armas, mas também para inibir o tráfego de veículos roubados/furtados que circulam nas mais diversas vias da cidade”, salientou Zottis.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.

