Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Viaturas foram encaminhadas para 42 municípios Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini Viaturas foram encaminhadas para 42 municípios - Foto: Rodrigo Ziebell / Palácio Piratini Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

A segurança pública gaúcha ganhou reforçou em sua estrutura nesta segunda-feira (19). O Estado entregou 166 viaturas semiblindadas e 156 fuzis. Entre os veículos, estão caminhões autobomba tanque e ambulâncias de resgate, encaminhados ao CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar), além de caminhonetes Hilux e veículos Corolla para BM (Brigada Militar) e Polícia Civil.

A entrega ocorreu em estacionamento na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior. “Essa entrega qualifica a segurança pública como um todo. A Brigada Militar e a Polícia Civil estão recebendo veículos de extrema qualidade, todos semblindados, para dar mais proteção aos que protegem a sociedade gaúcha”, disse Ranolfo.

A BM recebeu 53 caminhonetes Hilux, 28 veículos Corolla e duas SUV SW4. Para a Polícia Civil, foram entregues 18 Hilux e 50 Corolla. O Corpo de Bombeiros Militar recebeu 10 ambulâncias de resgate e cinco caminhões autobomba tanque para combate a incêndio.

A entrega contempla 42 municípios, com investimento total de R$ 41,1 milhões. Os veículos foram adquiridos com recursos diversos, como Tesouro do Estado, Fundo Estadual de Segurança Pública, Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, convênios com a União, com concessionárias de rodovias e com o fundo comunitário municipal.

O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, disse que as viaturas e o armamento aumentam ainda mais a efetividade da ação das forças policiais, reforçada nas últimas semanas como uma ofensiva ao crime organizado, especialmente na Região Metropolitana.

“Viaturas semiblindadas permitem que os policiais prestem um serviço de mais qualidade ao cidadão. Essa entrega é mais uma ação que aumenta a efetividade das nossas forças policiais. Foram implementadas diversas ações, nas últimas semanas, como o aumento da ostensividade policial e de operações que resultaram em muitas prisões e apreensões de drogas e armamentos”, disse Santarosa.

O governador ainda destacou a importância das ambulâncias de resgate entregues ao Corpo de Bombeiros. Além da 10 entregues nesta segunda-feira, outras 33 serão disponibilizadas nos próximos dias. “São viaturas completamente equipadas, cada uma delas equivale uma UTI móvel. Certamente ajudarão a salvar muitas vidas por todo o nosso Estado”, observou.

