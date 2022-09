Porto Alegre Serviços essenciais funcionam no feriado de 20 de setembro em Porto Alegre

19 de setembro de 2022

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado Foto: Jadir Rodrigues/DMLU/PMPA O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado. (Foto: Jadir Rodrigues/DMLU/PMPA) Foto: Jadir Rodrigues/DMLU/PMPA

Os serviços essenciais prestados pela prefeitura à população funcionam em regime de plantão no feriado desta terça-feira, 20 de setembro. O atendimento regular será retomado na quarta-feira, 21. Confira abaixo:

Atendimento 156+POA

O cidadão pode solicitar informações ou abertura de protocolos durante 24 horas, sete dias por semana, mesmo em feriados. O 156 tele tem o custo de uma ligação local. Já os demais serviços necessitam apenas de conexão com a internet. São quatro acessos on-line disponíveis: site 156 web, aplicativo 156+POA, Whatsapp do 156 (51 3433-0156) e o e-mail 156poa@portoalegre.rs.gov.br.

Limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de domingos e feriados nesta terça-feira, 20. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI, ou Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento 24h.

Trabalho

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá, estará fechada nesta terça-feira,20. O atendimento ao público retorna na quarta-feira,21, a partir das 8h.

Saúde

Os prontos atendimentos e hospitais do município – Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) – permanecerão abertos 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no feriado desta terça-feira, 20, retomando o atendimento na quarta, 21. Os pontos de vacinação contra a gripe e Covid-19 serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Pronto-atendimentos 24h:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619)

Hospitais:

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

Água, esgoto e drenagem

Fone 156, opção 2: atendimento diário 24h para registrar vazamentos de água, extravasamentos de esgoto cloacal e pluvial e solicitar serviços operacionais. Atendimento do Dmae ocorre também pelo app 156+POA. Para assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e outros serviços o atendimento ocorre a partir da quarta-feira, 21, das 8h às 17h. Posto Comercial da rua José Montaury e da avenida Cristiano Fischer, 2.402, estarão fechados na terça-feira 20, e reabrem na quarta-feira, 21, às 8h30.

Assistência social

Serviço de atendimento ao cidadão para identificação de pessoas em situação de rua: atendimento 24h pelo 156 opção 7 na Central de Abordagem.

Atendimento às pessoas em situação de rua:

Centro Pop – Santana – avenida João Pessoa, 2384

Centro Pop 2 – Floresta – rua Gaspar Martins, 114 /120

Centro Pop 3 – avenida França, 496, Navegantes

Albergue Acolher 1 – Casa de Passagem (24h) – rua Dr. João Simplício, 38

Albergue Acolher 2 – (12h) – rua 7 de Abril, n º 315

Albergue Dias da Cruz – avenida Azenha, 366

Ceic

O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) opera 24 horas. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Guarda Municipal

As equipes estarão em parques e praças, além da fiscalização de aglomerações. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da GM atende 24 horas pelo telefone 153 e 156.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco.

Conselho Tutelar

Na terça-feira, 20, atendimento das 8h às 18h, em regime de plantão centralizado e noturno das 18h às 8h, na rua Fernando Machado 657- Centro Histórico. Emergências pelo telefone 3289 2020.

Meio Ambiente

A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mantém plantão e atende urgências pelo 156 +POA.

Manejo arbóreo

A Equipe de Manejo Arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) trabalha em regime de plantão e atende demandas de urgências pelo telefone 156 POA.

Iluminação pública

O plantão técnico da IPSul, responsável pela PPP de iluminação pública, atende solicitações de urgências pelo telefone pelo 0800 000 1740.

