Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

A RAF, Força Aérea Real, é o braço aéreo das forças armadas do Reino Unido. Foto: RAF/Divulgação A RAF, Força Aérea Real, é o braço aéreo das forças armadas do Reino Unido. (Foto: RAF/Divulgação) The RAF’s new submarine-hunting Poseidon Maritime Patrol Aircraft (MPA) has touched down for the first time in the UK on the 4th February 2020 at Kinloss Barracks. The aircraft is the first of a new £3 billion programme, including the purchase of nine state-of-the-art Poseidon jets, which will improve the UK’s ability to track hostile targets below and above the waves. Poseidon aircraft will protect the UK’s continuous at-sea nuclear deterrent and be central to NATO missions across the North Atlantic, co-operating closely with the US and Norwegian Poseidon fleets. The UK’s purchase of the Poseidon is in response to increased threats such as Russian submarine activity in the Atlantic returning to Cold War levels, while China is also investing heavily in new Arctic facilities, infrastructure and ice-capable ships. Air Chief Marshal Mike Wigston, Chief of the Air Staff, said: “The Poseidon MRA1 is a game-changing Maritime Patrol Aircraft. I am delighted and proud to see the ‘Pride of Moray’ and her crews returning to maritime patrol flying from Scotland, working alongside the Royal Navy to secure our seas and protect our nation. Russian submarines have nowhere to hide.” Foto: RAF/Divulgação

Navios da Marinha do Reino Unido, tropas do Exército Britânico e caças da Força Aérea Real foram mobilizados na Europa Oriental para reforçar a frente do leste da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). A informação é de um comunicado do Ministério da Defesa do Reino Unido divulgado neste sábado (26).

“O HMS Trent está no leste do Mediterrâneo, realizando exercícios da Otan com Merlin Helicopters e a RAF P8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft”, disse o comunicado. O HMS Diamond, um destróier, se juntará a partir de Portsmouth.

Tanques e veículos blindados “chegaram à Estônia vindos da Alemanha, com mais equipamentos e cerca de 1 mil soldados chegando nos próximos dias”, acrescentou o ministério.

O comunicado acrescentou que os caças Typhoon “voando de bases no Chipre e no Reino Unido estão agora patrulhando o espaço aéreo da Otan sobre a Romênia e a Polônia ao lado de aliados da Otan com aeronaves de reabastecimento no ar em apoio”.

O secretário de Defesa, Ben Wallace, afirmou: “Nossas forças armadas estão mais uma vez sendo chamadas a serviço de nossa nação e eu saúdo a bravura e o senso de dever compartilhados por todo o nosso pessoal que foi destacado para apoiar a Otan”.

“Juntamente com nossos aliados da Otan, esses complementos constituem uma medida importante para impedir os avanços russos que ameaçam a soberania territorial dos estados membros”, acrescentou Wallace.

