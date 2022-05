Mundo Forças russas estão perto de cercar tropas ucranianas no leste do país

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Três meses após a invasão da Ucrânia, a Rússia abandonou seu ataque à capital Kiev. (Foto: Reprodução)

Forças russas aproximaram-se de tropas ucranianas no leste, ocupando brevemente, antes de recuarem, posições na última rodovia rumo a duas cidades cruciais controladas pela Ucrânia, disse uma autoridade ucraniana nesta quinta-feira (26).

Três meses após a invasão da Ucrânia, a Rússia abandonou seu ataque à capital Kiev e tenta consolidar o controle da região industrial oriental de Donbass, onde apoia separatistas desde 2014.

Milhares de soldados promovem ataques de três lados na tentativa de cercar as forças ucranianas em Sievierodonetsk e Lysychansk. Caso as duas cidades ao longo do rio Siverskiy Donets caiam, quase toda a província de Luhansk, em Donbass, estaria sob controle russo.

“A Rússia tem a vantagem, mas estamos fazendo tudo o que podemos”, disse o general Oleksiy Gromov, vice-chefe do departamento de operações do Estado-Maior da Ucrânia.

O governador de Luhansk, Serhiy Gaidai, afirmou que cerca de 50 soldados russos chegaram à rodovia e “conseguiram se firmar”, chegando a estabelecer um posto de controle.

“O posto de controle foi quebrado, eles foram mandados de volta… o Exército russo não controla a rota agora, mas eles estão bombardeando”, disse ele. É possível que as tropas ucranianas deixem “um assentamento, talvez dois. Precisamos vencer a guerra, não a batalha”, declarou.

“Está claro que nossos rapazes estão recuando lentamente para posições mais fortificadas — precisamos conter essa horda”, acrescentou Gaidai.

Analistas militares ocidentais veem a batalha pelas duas cidades como um potencial ponto de virada na guerra, agora que a Rússia redefiniu seu principal objetivo de capturar o leste.

Trigo ao Irã

O Irã e a Rússia finalizaram um acordo para o fornecimento de cinco milhões de toneladas de trigo e outros grãos para Teerã, disse o ministro iraniano do Petróleo, Javad Owji, à agência de notícias semi-oficial iraniana Young Journalists Club (YJC).

O acordo foi um dos vários assinados durante a visita de uma delegação econômica e comercial russa nesta semana.

A agência de notícias YJC não especificou o prazo de entrega, nem quanto custaria o trigo.

Corredor humanitário

A Rússia anunciou que vai abrir um corredor humanitário para que navios

com alimentos deixem a Ucrânia, informou a agência de notícias Reuters citando o vice-chanceler russo, Andrei Rudenko. Em troca, os russos receberam a promessa de suspensão de algumas das sanções impostas ao país.

Os portos ucranianos do Mar Negro estão bloqueados desde que a Rússia enviou suas tropas ao país, em 24 de fevereiro. De acordo com o governo da Ucrânia, há mais de 20 milhões de toneladas de grãos presas em silos no país.

A barreira às exportações ucranianas tem acentuado a crescente crise internacional de oferta de alimentos. Somadas, Rússia e Ucrânia respondem por quase um terço das exportações globais de trigo e por cerca de 20% dos embarques de milho. A Ucrânia é também o maior produtor de óleo de girassol do mundo.

