Geral Forças ucranianas deixam cidade estratégica do leste do país

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Retirada representa um importante avanço para as tropas russas em sua ofensiva para controlar o leste do país. (Foto: Reprodução)

As forças ucranianas receberam a ordem de se retirar da cidade de Severodonetsk. Isso representa um importante avanço para as tropas russas em sua ofensiva para controlar o leste do país.

A notícia foi anunciada poucas horas depois do apoio da UE (União Europeia) à Ucrânia, com a concessão do status de país candidato, embora o processo possa demorar anos antes de Kiev integrar o bloco.

Severodonetsk, na região do Donbass, foi cenário de combates extremamente violentos nas ruas durante semanas, nos quais os ucranianos tentaram superar a desvantagem bélica com uma forte resistência.

Serguei Gaidai, governador da região de Lugansk, onde fica a cidade industrial, anunciou que as tropas abandonariam a localidade nesta sexta-feira.

“As Forças Armadas ucranianas terão que se retirar de Severodonetsk. Receberam ordens para isto. “Permanecer em posições que foram bombardeadas incessantemente durante meses não faz sentido”, afirmou ele no Telegram.

Severodonetsk se tornou uma cidade de escombros, de acordo com Gaidai. “Todas as infraestruturas críticas foram destruídas. Cerca de 90% da cidade está danificada, e 80% das casas terão que ser demolidas”, afirmou o governador.

A próxima cidade

A conquista de Severodonetsk permitiria aos russos avançar sobre a cidade vizinha de Lysychansk, consolidando o controle da região de Lugansk e possibilitando o avanço na ofensiva pela bacia de mineração do Donbass, que desde 2014 está parcialmente sob controle dos separatistas pró-Moscou.

Lysychansk, que também está sob cerco intenso das tropas de Moscou, que bombardeiam a cidade sem trégua.

Mikolaivka, cerca de 20 km a sudoeste de Lysychansk, está sob controle russo, completou Gaidai. Agora, Moscou tenta conquistar Hirske, uma cidade vizinha. Os vilarejos da região de Hirske já são controlados pelos separatistas russos, disse um representante desse grupo, o tenente coronel Andrei Marochko.

O ministério da Defesa russo afirmou que o exército do país dele também controla metade da cidade de Zolote.

Custo alto

Os Estados Unidos minimizaram a retirada das tropas ucranianas de Severodonetsk.

Um funcionário do Pentágono, que pediu para não ser identificado afirmou que os russos estão ganhando território muito lentamente a um custo alto para o exército. Para os americanos, as tropas ucranianas estão consolidando suas forças em áreas onde conseguem se defender melhor.

Outras frentes

Nos últimos dias, a Rússia também intensificou a ofensiva contra a cidade de Kharkiv, na região norte da Ucrânia.

No sul da Ucrânia, na cidade de Kherson, que está sob controle dos russos, um funcionário designado por Moscou faleceu em um atentado com explosivos colocados em seu carro em um “ato de terrorismo”, de acordo com outra autoridade pró-russo.

Seria a primeira vez que as autoridades pró-Moscou anunciam a morte de um de seus membros neste tipo de ataque, que se multiplicam.

Ucrânia pede mais armas

A Ucrânia insiste nos pedidos por mais armas e na quinta-feira o governo dos EUA anunciou uma nova ajuda militar para Kiev de US$ 450 milhões.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dirigiu-se nesta sexta-feira aos participantes do grande festival de música britânico Glastonbury para pedir seu apoio contra a invasão russa, que impede os ucranianos de “desfrutar da liberdade”.

União Europeia

Na reunião de cúpula da União Europeia em Bruxelas na quinta-feira, os líderes dos 27 países concordaram em conceder o status de candidato para Ucrânia e Moldávia, outra ex-república soviética com parte de seu território controlado por separatistas pró-Rússia.

Zelensky agradeceu o apoio, que chamou de “momento único e histórico” nas relações entre seu país e a UE.

O governo russo denunciou uma manobra ocidental de “contenção” geopolítica da Rússia.

A decisão dos 27 membros europeus “confirma que a tomada do espaço da CEI [Comunidade de Estados Independentes, que agrupa várias ex-repúblicas soviéticas] continua ativamente, a fim de conter a Rússia”, acusou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajarova.

Nesta sexta-feira, os líderes europeus discutiram em Bruxelas os efeitos da crise energética e o impacto econômico no bloco e reforçaram o pedido para unir esforços e reduzir sua dependência do gás russo, diante dos temores de um “inverno difícil”. As informações são do portal de notícias G1.

