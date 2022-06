Rio Grande do Sul Hospital Universitário de Canoas abre 19 leitos clínicos

24 de junho de 2022

Abertura ocorreu nesta sexta-feira (24), em função da demanda de inverno. Foto: Arthur Ghilardi/HU

Em função da alta demanda de internações decorrentes de problemas respiratórios, o Hospital Universitário de Canoas (HU), na Região Metropolitana, abriu 19 leitos clínicos para atendimento de adultos, 100% SUS. Os mesmos foram distribuídos entre o sétimo e o oitavo andar do complexo de saúde.

Na manhã desta sexta-feira(24), com a taxa de ocupação clínica de 89,06%, ultrapassando a margem de segurança de 85%, dos 19 leitos, dez deles já estavam ocupados e os outros nove já aguardavam pacientes que seriam encaminhados pelas UPAs de Canoas. A informação foi confirmada pela Coordenadora de Enfermagem de Internação Adulto do HU, Mariana Benedetti.

Os interventores, Juceila Dall’agnol de Lacerda, assessora Superior do Núcleo Jurídico da Prefeitura; Ana Macedo, secretária Adjunta da Saúde e Luís Davi Vicenzi, Secretário da Fazenda, juntamente com o diretor técnico Paulo Nader, visitaram um dos quartos com novos leitos na manhã desta sexta-feira. “Esses 19 leitos estão sendo disponibilizados porque conseguimos fazer uma reorganização interna, aproveitando leitos que seriam destinados para convênios e particulares”, informou a secretária Ana.

O HU também já organiza um setor do sétimo andar para a abertura de outros 30 novos leitos clínicos, que foram solicitados pelo Governo do Estado. “Nos próximos dias, somando os 19 já abertos, vamos contar com mais 49 novos leitos clínicos para a internação no HU, entendendo que as doenças respiratórias são mais comuns no inverno e impactam na maior demanda”, frisa Juceila.

