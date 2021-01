A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) que encerrará a produção de veículos nas suas fábricas no Brasil neste ano. No País desde 1919, a marca manterá apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, e o Campo de Provas e sua sede regional, ambos em São Paulo.

As fábricas em Camaçari (BA), que produzia Ka e EcoSport, e em Taubaté (SP), que fabrica motores e transmissões, serão fechadas imediatamente, reduzindo a produção às peças para estoques de pós-venda.

No último trimestre de 2021, será fechada também a planta da Troller, em Horizonte (CE). A empresa afirma que irá trabalhar em colaboração com os sindicatos para “minimizar os impactos do encerramento da produção”.

Com a decisão, os modelos nacionais terão suas vendas interrompidas assim que terminarem os estoques. A partir disso, os veículos comercializados no mercado brasileiro passarão a ser importados, principalmente das unidades da Argentina e do Uruguai, além de outras regiões fora da América do Sul. Entre os próximos modelos já confirmados pela Ford, estão os novos Transit, Ranger, Bronco e Mustang Mach1.