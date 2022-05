Rio Grande do Sul Formação de ciclone extratropical deve reforçar chuva e vento no RS nos próximos dias

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Vórtice ciclônico avança da Argentina para o Sul do Brasil e dará origem a um ciclone extratropical com chuva e vento fortes. Foto: Reprodução Vórtice ciclônico avança da Argentina para o Sul do Brasil e dará origem a um ciclone extratropical com chuva e vento fortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A chuva ganhou força nesta segunda (2) no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas o pior da instabilidade está por vir nesta terça (3) e na quarta (4), a partir da formação de um ciclone extratropical sobre os dois Estados, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Um vórtice ciclônico com ar frio em médios a altos níveis da atmosfera avança do Nordeste da Argentina para o Sul do Brasil nesta terça. A chuva se intensifica principalmente na Metade Norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina nesta terça e na quarta-feira, com os acumulados mais extremos numa área que compreende o Nordeste do Rio Grande do Sul (Norte da Grande Porto Alegre, Serra, Aparados e Litoral Norte) e o Sul e o Leste de Santa Catarina, o que vai elevar os rios e trazer vários transtornos para a população.

Segundo a MetSul, os acumulados até quinta, que ainda deve ter chuva em pontos perto da costa, devem ser “absurdamente altos” em pontos mais ao Norte do Litoral Norte gaúcho e do Sul de Santa Catarina, com volumes de 300 mm a 500 mm. Até quinta-feira (5) alguns municípios desta área mais crítica para chuva extrema podem ter quatro a cinco vezes a média de precipitação de maio inteiro.

Conforme os dados de modelos, os acumulados mais extremos podem ocorrer perto do Parque Nacional dos Aparados da Serra e do Planalto Sul Catarinense. Isso inclui, entre outras cidades, as gaúchas Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Torres, e as catarinenses Praia Grande, Jacinto Machado, Meleiro, Nova Veneza, Siderópolis e Lauro Muller.

