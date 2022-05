Porto Alegre Homem é condenado a quase 15 anos por estupro de menino de 11 anos em Porto Alegre

2 de maio de 2022

Além da pena de quase 15 anos ele também terá que indenizar a vítima em R$ 7 mil por danos morais.

Por unanimidade, os desembargadores da 6ª Câmara Criminal do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) negaram provimento ao apelo de um homem de 56 anos e mantiveram a sentença da juíza Daniela Azevedo Hampe, da 6ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, que o condenou pelo estupro de um menino de 11 anos. Além da pena de quase 15 anos ele também terá que indenizar a vítima em R$ 7 mil por danos morais.

De acordo com a denúncia, o menino de 11 anos foi abusado sexualmente pelo réu quando ia até a oficina dele para encher os pneus da bicicleta. O acusado filmou e fotografou os abusos e ameaçou divulgar, caso a vítima contasse para alguém.

Conforme consta na sentença, o laudo pericial apontou que o homem teria abusado também de outros três tios maternos do menino. Haveria ainda promessa de pagamento em dinheiro, mas o acusado nunca teria entregue os valores prometidos.

A mãe da vítima descobriu os abusos no dia em que ele fez 12 anos, via celular do filho.

Por ordem judicial foi determinada a prisão preventiva do acusado em 22 de maio de 2020, poucos dias após o primeiro fato. Na mesma data, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do homem, que atendeu a porta segurando uma arma. Na ocasião, foi encontrado o celular com “elevadas quantidades de fotos e vídeos contendo pornografia infanto-juvenil”. Havia fotos e vídeos mostrando a criança despida.

