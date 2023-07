Fórmula 1 Fórmula 1: confira a classificação atualizada do campeonato de 2023

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Os dois pilotos da Red bull, Max Verstappen e Sergio Perez, seguem liderando as primeiras colocações. (Foto: Reprodução)

A temporada da Fórmula 1 que começou no Bahrein no início de Março, segue a todo o vapor. Como no último ano, os dois pilotos da Red bull, Max Verstappen e Sergio Perez, seguem liderando as primeiras colocações da classificação de pilotos. Já na Mercedes, equipe dominante da última década, Lewis Hamilton está na quarta posição.

Faltam 15 corridas até o final da temporada e Verstappen segue em busca de seu tricampeonato. Conquistando o campeonato deste ano, o holandês iguala aos títulos de Ayrton Senna na F1. Neste final de semana ocorre o GP do Canadá, com a corrida marcada para o domingo, às 15h, no Circuito Gilles Villeneue.

Áustria

A vitória de Max Verstappen na Áustria, no último domingo (2), fez com que o holandês da Red Bull alcançasse um feito pela segunda vez na carreira: vencer cinco Grandes Prêmios de Fórmula 1 seguidos. O atual bicampeão do mundo foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada nos GPs de Miami, Mônaco, Espanha, Canadá e, agora, Áustria.

Como se cinco vitórias não fosse um número que demonstrasse domínio por si só, chama atenção a quantidade de voltas lideradas por Verstappen nestas corridas. Foram 311 giros na primeira colocação em um total de 342 voltas somadas nestas cinco corridas. Ou seja, o holandês esteve na liderança em 91% das voltas.

Apesar de ser um número impressionante, em outras sete oportunidades um mesmo piloto venceu cinco GPs seguidos. O próprio Verstappen fez isso em 2022, quando triunfou em sequência em França, Hungria, Bélgica, Holanda e Itália. Na ocasião, a sequência só foi quebrada em Singapura, com vitória de Sergio Pérez.

Entre os pilotos que alcançaram cinco vitórias seguidas estão Jack Brabham, Jim Clark, Nigel Mansell, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Destes, apenas Hamilton também possui duas sequências iguais, conquistadas em 2014 e em 2020. O inglês da Mercedes e Verstappen são os pilotos em atividade com a maior sequência de vitórias na F1.

O recorde absoluto, contudo, ainda está longe de ser alcançado por Verstappen ou qualquer outro piloto ativo na categoria máxima do esporte a motor mundial. Sebastian Vettel lidera este quesito com nove primeiros lugares seguidos, feito obtido em 2013. O então piloto da Red Bull venceu seguidamente os GPs da Bélgica, Itália, Singapura, Coreia do Sul, Japão, Índia, Abu Dhabi, Estados Unidos e Brasil.

Confira a classificação da temporada 2023 de Fórmula 1 após a 9ª etapa, o GP da Áustria (atualizada após as penalidades):

– 1) Max Verstappen, 229 pontos;

– 2) Sergio Pérez, 148;

– 3) Fernando Alonso, 131;

– 4) Lewis Hamilton, 106;

– 5) Carlos Sainz Jr., 82;

– 6) Charles Leclerc, 72;

– 7) George Russell, 72;

– 8) Lance Stroll, 44;

– 9) Esteban Ocon, 31;

– 10) Lando Norris, 24;

– 11) Pierre Gasly, 16;

– 12) Nico Hülkenberg, 9;

– 13) Alexander Albon, 7;

– 14) Oscar Piastri, 5;

– 15) Valtteri Bottas, 5;

– 16) Zhou Guanyu, 4;

– 17) Yuki Tsunoda, 2;

– 18) Kevin Magnussen, 2;

– 19) Logan Sargeant, 0;

– 20) Nyck de Vries, 0.

2023-07-03