Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Com 42º triunfo na F1 e sétimo de 2023, ele se tornou o 5º maior vencedor de todos os tempos. (Foto: Getty Images)

Absoluto em 2023 e por todo o fim de semana, Max Verstappen triunfou com sobras no GP da Áustria nesse domingo (2). Depois de levar a corrida sprint no sábado (1º), ele conquistou sua sétima vitória do ano e a 42ª da carreira, superando o recorde de Ayrton Senna e tornando-se o quinto maior vencedor de todos os tempos na F1. Charles Leclerc chegou em segundo lugar e Sergio Pérez em terceiro, retornando ao pódio após três corridas de jejum e um duelo acirrado com Carlos Sainz, da Ferrari.

O resultado da prova, entretanto, está sendo modificado; logo após a bandeirada, a Aston Martin protocolou um protesto cobrando a punição de pilotos que saíram ilesos apesar de excederem os limites de pista. Mais de mil voltas foram checadas pelos comissários, e 83 voltas foram deletadas.

A Ferrari desfrutou de um de seus melhores fins de semana do ano com Leclerc, que conquistou seu segundo pódio da temporada (terceiro no Azerbaijão); por dez voltas, o piloto de Mônaco liderou uma corrida pela primeira vez desde 2022. Antes coadjuvantes em um começo tortuoso de temporada, ele e Sainz apresentaram consistência para manterem-se atrás de Verstappen por toda a prova.

A dupla ainda superou com tranquilidade Lewis Hamilton e Lando Norris, que disputaram posições no top 5. O pódio do espanhol, porém, ficou pra próxima; a vantagem do carro da RBR falou mais alto e ele não resistiu à manobra de Pérez, chegando em quarto lugar.

Destaque para Norris, eleito piloto do dia; ele conduziu a McLaren ao melhor resultado de 2023 com seu quinto lugar. A equipe trouxe para Spielberg um grande pacote de atualizações com mudanças no assoalho e sidepods (saídas laterais de ar do carro). Oscar Piastri, entretanto, cruzou a linha de chegada em 19º.

Se a Mercedes pôde celebrar a recuperação de George Russell, que largou em 11º e mesmo após suas trocas de pneus chegou em oitavo, Lewis Hamilton não teve muito o que comemorar. Largando em quinto e ascendendo ao quarto posto, o heptacampeão duelou com Norris e Sainz no top 5. Porém, punido por exceder limites de pista, não se recuperou do tempo perdido e chegou em sétimo.

Max domina o campeonato de pilotos somando 229 pontos contra 148 de Pérez, vice-líder. Mais atrás, o pódio ajudou Leclerc a passar Russell na tabela, assumindo o sexto lugar. No Mundial de construtores, a RBR tem 377 pontos e Mercedes, 178. Porém, vê a Aston Martin a seis pontos de distância. Ferrari segue no quarto lugar mas, de 128 pontos, salta para 158.

A F1 já retorna no próximo fim de semana em 9 de julho, com o GP da Inglaterra, válido como a décima etapa da temporada.

Verstappen repeliu com tranquilidade as duas Ferraris na largada, e Carlos Sainz ainda afastou Hamilton – originalmente quinto, o heptacampeão havia superado Lando Norris para aproximar-se do top 3. Na curva 4, Leclerc tentou dar o bote no bicampeão a RBR, embora sem sucesso.

No mesmo trecho, o 16º colocado Yuki Tsunoda atravessou a área de escape quando tentava ganhar posições por fora, acionando o safety car para remover detritos da pista. Com danos em sua AlphaTauri, o piloto visitou os boxes para colocar pneus médios e trocar a asa dianteira.

Kevin Magnussen, que já havia largado do pit lane, também fez uma nova visita aos boxes com problema em seu sistema de recuperação de energia e trocou, ainda, os pneus duros pelos médios. Sexto, Lance Stroll começou a prova tentando passar Hamilton e Norris por dentro; porém, acabou errando e caiu para oitavo atrás de Fernando Alonso e Nico Hulkenberg.

Diferente da largada da corrida sprint deste sábado, quando teve que se defender de um ataque de Pérez, Verstappen não foi ameaçado nem no começo da prova, e nem pelas 71 voltas subsequentes. Nas primeiras 15 voltas já tinha 9s de vantagem para o vice-líder Leclerc, e só deixou de liderar por dez voltas, entre a 25ª e a 35ª, quando fez sua troca de pneus.

A manobra sobre o piloto de Mônaco veio fácil. A partir daí, sua vantagem já era tanta que ele parou na volta 49 para colocar pneus médios e nem chegou perto de ser superado. Beirando 20s nas últimas dez voltas da corrida, ele abriu mais 3s para o rival da Ferrari e visitou os boxes uma terceira vez na penúltima volta; dessa vez, para adotar pneus macios e agarrar o ponto extra da volta mais rápida.

O safety car ajudou a aproximar mais o grid, o que já é esperado pelas características do curto e veloz Circuito de Spielberg. Enquanto Verstappen abria 2s sobre o vice-líder Leclerc nas primeiras voltas, o piloto de Mônaco estava sob pressão de Sainz, que tinha Hamilton com 2s de diferença para ele.

O heptacampeão, por sua vez, estava com Norris em sua cola. Um pouco mais atrás, Pérez, que ganhou três posições desde a largada e pulou de 15º para 12º, seguia nos flancos de Russell – que mantinha seu 11º desde o começo da prova até as dez primeiras voltas.

A diferença de Sainz para Leclerc chegou a breves 0s3 – e o piloto do carro 55 ainda registrava melhores voltas que o colega de equipe. Apesar de sua insistência no rádio, porém, a Ferrari barrou o espanhol de brigar com o companheiro.

