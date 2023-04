Esporte Fórmula 1: Hamilton ressurge na Austrália e volta a sorrir após segundo lugar

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Quero agradecer a todos na fábrica por trabalharem para melhorar o nosso carro", disse o inglês. Foto: Reprodução/Twitter Hamilton "Quero agradecer a todos na fábrica por trabalharem para melhorar o nosso carro", disse o inglês. (Foto: Reprodução/Twitter Hamilton) Foto: Reprodução/Twitter Hamilton

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bastou um segundo lugar no GP da Austrália e a reaproximação com o pódio para que o heptacampeão mundial Lewis Hamilton voltasse a sorrir. Por trás desse contentamento existe uma aposta em dias melhores no comando da Mercedes. A boa largada, tanto dele quanto de George Russell, que deixaram para trás o holandês Max Verstappen – que no fim acabou vencendo a corrida –, pode ser um sinal de que o inglês esteja certo sobre a melhora do carro. Mas Lewis é o primeiro a admitir que muita coisa precisa ser feita para que ele possa fazer frente à Red Bull.

“Estou pilotando da melhor maneira que posso, mas não estou em conexão com o carro ainda. Estamos claramente num ritmo inferior à Red Bull. Mas o fato de estar aqui brigando pelas primeiras posições e lutando com a Aston Martin é muito bom. Ainda mais nesta fase da temporada”, comentou Hamilton.

Ele fez questão de agradecer a dedicação dos engenheiros. Apto a fazer a sua parte na pista, Hamilton reconhece que ainda existe um caminho a percorrer. “É um longo projeto. Vamos continuar nos esforçando bastante. Quero agradecer a todos na fábrica por trabalharem para melhorar o nosso carro. Sei que podemos preencher essa lacuna.”

Apesar do otimismo de Lewis, parece que as Red Bull não serão batidas nesta temporada. Nas três primeiras corridas do ano, seus pilotos cruzaram a linha de chegada na frente. Na Austrália, na madrugada de ontem, Max Verstappen ganhou de novo, confirmando toda a superioridade dele e das máquinas da escuderia.

O piloto holandês largou na primeira posição no Circuito Albert Park, em Melbourne, e conseguiu manter a ponta na bandeirada. No pódio, teve a companhia de Lewis e também de Fernando Alonso, da Aston Martin – por ora, a maior surpresa da competição. Desta vez, o companheiro de Max, Sergio Pérez, que largou do fim da fila, conseguiu apenas a 5.ª colocação.

Acidentes

A corrida foi marcada por alguns acidentes. Logo na primeira volta, o piloto da Ferrari Charles Leclerc rodou e teve de deixar a prova. Ele era a cara da frustração na Austrália. Em seguida, na volta número 7, Alexander Albon, da Williams, bateu forte no muro de proteção e também teve de sair mais cedo. Na volta 18, o motor da Mercedes de George Russell, que largou em 2.º, pegou fogo e o britânico foi obrigado a também abandonar. Os acidentes não pararam por aí. Oito pilotos não completaram a corrida.

A duas voltas do fim, já quando o pódio se desenhava com Verstappen, Lewis e Alonso, a corrida foi interrompida em razão de uma batida de Kevin Magnussen, da Haas. Na relargada, vários carros se envolveram em novo acidente.

Mesmo com os imprevistos, a corrida teve boa dose de emoção. O espanhol Fernando Alonso comprovou sua boa fase e também da Aston Martin – ele largou em quarto e saltou para terceiro logo nas primeiras voltas na Austrália. Max Verstappen e Hamilton se revezaram na liderança da corrida por vários momentos. Depois de enfrentar uma classificatória difícil, tendo de largar em último, Sergio Pérez fez uma disputa de recuperação e ainda terminou na quinta colocação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/formula-1-hamilton-ressurge-na-australia-e-volta-a-sorrir-apos-segundo-lugar/

Fórmula 1: Hamilton ressurge na Austrália e volta a sorrir após segundo lugar

2023-04-03