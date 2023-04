Economia Governo federal estuda plano para tirar carros antigos de circulação com uso de fundo de petroleiras

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ideia, segundo o ministro Fernando Haddad, é indenizar os donos de veículos antigos com um fundo alimentado com recursos pagos por petroleiras Foto: Reprodução A ideia, segundo o ministro Fernando Haddad, é indenizar os donos de veículos antigos com um fundo alimentado com recursos pagos por petroleiras. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (3) que o governo avalia um programa para renovar a frota de veículos do país, tirando de circulação os mais velhos e mais poluentes, numa ação a favor do meio ambiente. Haddad deu a declaração ao sair de uma reunião com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin.

A ideia, segundo Haddad, é indenizar os donos de veículos antigos. O dinheiro não sairia do governo, mas de um fundo alimentado com recursos pagos por petroleiras.

“Eu vim tratar com o vice-presidente da possibilidade de estabelecer um programa que usa os fundos das petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio da renovação de frota, de carros muitos velhos que precisam ser retirados de circulação mediante indenização para que a frota seja renovada em proveito do meio ambiente”, afirmou Haddad.

“É um recurso de um fundo que já existe”, completou o ministro,

Fácil implementação

Haddad falou que vai montar uma equipe para analisar a proposta apresentada por Alckmin, mas disse que, se levada em frente, é uma proposta de fácil implementação. O ministro não deu mais detalhes de como poderá funcionar esse programa para a população.

No fim do ano passado, o governo Bolsonaro regulamentou as regras do Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária (Programa Renovar). O objetivo é o mesmo: estimular, de forma voluntária, a retirada de circulação de veículos que não atendam aos parâmetros técnicos de rodagem ou que tenham mais de 30 anos de fabricação.

Contudo, os benefícios do Programa Renovar se aplicam somente a caminhões, implementos rodoviários, ônibus, micro-ônibus, vans e furgões, e não a carros, como citou Haddad nesta segunda-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/governo-plano-tirar-carros-antigos-circulacao/

Governo federal estuda plano para tirar carros antigos de circulação com uso de fundo de petroleiras

2023-04-03