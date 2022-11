Esporte Fórmula 1 no Brasil neste domingo: Hamilton lamenta dificuldade em “analisar condições” de Interlagos

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Heptacampeão da Mercedes vai largar na 8ª posição no sprint, que acontece nesse sábado. (Foto: Reprodução)

A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira (11) a classificação para a corrida sprint do GP de São Paulo. E em uma sessão marcada pela presença constante de chuva, a pole position ficou com Kevin Magnussen, tendo ao seu lado na primeira fila da prova do sábado Max Verstappen.

Completaram os dez primeiros: George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Charles Leclerc.

O britânico Lewis Hamilton bem que tentou no fim, mas não conseguiu dar uma volta rápida com a chuva forte em Interlagos. O “rolê” na pista, de pneus intermediários, teve mais caráter de teste do que propriamente uma tentativa de tirar a inesperada pole-position de Kevin Magnussen nesta sexta-feira (11).

O heptacampeão mundial, que ainda chegou a ir para a pista no reinício da etapa, ressaltou a falta de visibilidade e aproveitou para, mesmo assim, elogiar o contexto geral do trabalho de sua equipe.

“Eu só fui à pista para ver como estavam as condições, mas obviamente tudo estava bastante molhado. Isso é automobilismo”, reconheceu Hamilton após o treino classificatório da Fórmula 1 para o GP de São Paulo.

Oitavo colocado para a corrida sprint deste sábado, Hamilton lamentou o timing de sua primeira volta rápida na parte final da classificação em Interlagos.

“Foi difícil analisar as condições, complicado ver as gotas de chuvas porque estava tudo escuro, e fui o último carro a sair. Acho que peguei a chuva mais cedo do que todo mundo, e provavelmente perdi muito com os pneus no pit-lane. Infelizmente, acontece. Mas George (Russell) fez um ótimo trabalho e parabéns para Kevin (Magnussen)”, finalizou o piloto da Mercedes.

Hamilton largará ao lado de Fernando Alonso (Alpine) no sprint desse sábado. O britânico briga com George Russell, seu companheiro de equipe, pela 4ª posição na tabela de pilotos.

O jovem da Mercedes, aliás, também falou sobre o seu desempenho no treino classificatório — ele vai iniciar o sprint em 3°. “Foram alguns momentos de emoção diante de toda essa chuva. Para nós, a 3ª posição é boa para iniciarmos amanhã no sprint”, disse Russell.

Magnussen vai largar da posição de honra pela primeira vez na carreira – e o feito também é inédito para a Dinamarca, seu país de origem. O piloto, que já disputou 139 GPs, recebeu o troféu de pole position das mãos de Felipe Massa, brasileiro vice-campeão de F1 em 2008.

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste domingo (13), no autódromo José Carlos Pace (Interlagos), a partir das 15h.

