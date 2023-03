Esporte Fórmula 1: Verstappen vence o Grande Prêmio do Bahrein com quebra de Leclerc e pódio de Alonso

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Max Verstappen e Fernando Alonso comemoram no pódio do GP do Bahrein, que abriu 2023 da F1. (Foto: Reprodução)

De fato, o 2023 da Fórmula 1 começa como terminou 2022. Max Verstappen venceu neste domingo (5) o GP do Bahrein de ponta a ponta, e iniciou a nova temporada como líder do campeonato, rumo ao tri. O holandês foi acompanhado no pódio pelo colega da RBR Sergio Pérez e um dos protagonistas do dia, Fernando Alonso, terceiro colocado após largar da quinta colocação – justo no fim de semana em que completou 20 anos de sua estreia na categoria, com 41 de idade.

O primeiro pódio do bicampeão com a Aston Martin (que não terminava uma corrida entre os três primeiros desde Sebastian Vettel no GP do Azerbaijão de 2021), e o seu primeiro desde 2021, foi viabilizado pela quebra do motor de Charles Leclerc. A equipe britânica também pôs Lance Stroll em sexto, à frente de George Russell. Lewis Hamilton acabou superado por Alonso, e foi quinto.

Max precisou de dez voltas para já abrir 5s de vantagem sobre Leclerc, diferença que sustentou mesmo após as trocas de pneus e ampliou progressivamente. As Mercedes protagonizaram grandes disputas com a Aston Martin, mas não conseguiram conter a estratégia da rival e especialmente a concorrência de Alonso, que chegou a perder duas posições na largada; no entanto, se recuperou.

Verstappen, que conquistou neste sábado sua 21ª pole position da carreira, agora tem 36 vitórias na F1. O holandês está a cinco triunfos de igualar Ayrton Senna (41) e tornar-se o quinto maior vencedor de todos os tempos. Lewis Hamilton lidera o ranking, com 103.

Ainda assim, mesmo com as paradas – a de Russell, em especial, durando 5s por problema na afixação dos pneus –, a octacampeã de construtores não saiu da zona de pontuação. Faltou, porém, velocidade para ameaçar a Ferrari no começo da prova e depois, resistir à nova e potente Aston Martin, que sofreu com certo desgaste dos pneus mas abre 2023 como terceira força do campeonato.

A largada

Verstappen saltou na dianteira enquanto o trio atrás dele se embolou; Leclerc conseguiu a segunda colocação, deixando Pérez para trás e na cola de Sainz. Já Fernando Alonso não correspondeu às expectativas no começo da prova e perdeu duas posições, caindo de quinto para sétimo – e o bicampeão ainda teve um contato na curva 4 com Lance Stroll, seu colega da Aston Martin.

Bom para as Mercedes, que ascenderam à quinta e sexta colocações com Lewis Hamilton passando na frente de George Russell. Boa largada também de Valtteri Bottas, que foi de 12º a oitavo.

Outro a pular fora da zona de pontuação foi Nico Hulkenberg, que levou a Haas sozinho para o Q3 na classificação e partiu em décimo, entretanto, caiu para 14º após a primeira volta.

Choque entre colegas

Grande surpresa da pré-temporada e dos treinos do fim de semana, a Aston Martin não começou o domingo tão bem, apesar do jogo ter virado alongo das 57 voltas. Além de perder posições no grid com Fernando Alonso, o bicampeão ainda foi tocado por Lance Stroll, seu colega de equipe.

Segurou até onde deu

Leclerc definitivamente não teve vida fácil neste domingo. Ele fez uma boa ultrapassagem sobre Pérez para assumir a vice-liderança no começo da corrida, mas com pneus duros contra macios do mexicano já perto da metade da corrida e mais a asa traseira do rival , não pôde evitar ser vítima do piloto da RBR e sofreu a ultrapassagem, caindo para 3º.

O monegasco tornaria à segunda colocação provisoriamente na 35ª volta, entretanto, Pérez conseguiu retomar sua posição sem problemas. O abandono veio na volta 41, quando o motor italiano apagou. A direção de prova chegou a acionar o safety car virtual, liberando a disputa no giro seguinte.

Mercedes versus Aston Martin

Desenhando um cenário que pode se estender pelo resto do campeonato, a equipe alemã protagonizou alguns embates diretos com a Aston Martin – sua cliente de motores, por sinal. Destaque para a ultrapassagem de Alonso sobre Russell pela quinta colocação, na volta 13.

Na volta 31, a octacampeã de construtores convocou Hamilton para os boxes uma segunda vez, tentando antecipar um possível undercut da Aston Martin. Porém, a equipe britânica fez uma jogada melhor, chamando Stroll para permitir ao canadense superar Russell no giro 33, pelo oitavo lugar.

Antigos rivais nos tempos de McLaren em 2006, Alonso e Hamilton tornariam a se encontrar na volta 36, quando o espanhol voltou de seu segundo pit stop bem na cola do heptacampeão. Na volta seguinte, o bicampeão deu o bote no rival na curva 4; Lewis reouve seu quinto lugar. Ainda assim, não resistiu à nova tentativa do adversário na 39ª volta.

Com o abandono de Leclerc, os veterananos iniciaram a caça à terceira colocação de Carlos Sainz. Depois de cozinhar o compatriota por algumas voltas, o veterano da Aston Martin deu o bote no jovem da Ferrari e ascendeu ao pódio, na volta 46.

