IFAB, órgão que regulamenta as normas do esporte, se reúne no final de semana para avaliar mudanças no jogo (Foto: EBC)

Desde a Copa do Mundo do Catar, realizada entre novembro e dezembro de 2022, o tempo dos acréscimos nas partidas de futebol tem aumentado, chegando a jogos com 11 minutos extras logo na primeira fase da competição. A orientação da Fifa, com o objetivo de ter partidas com no mínimo 65% de bola rolando, influenciou árbitros a aumentarem o número de minutos adicionados no final de cada etapa, e agora a IFAB (International Football Association Board), órgão que regula as regras do esporte, irá discutir essa e outras mudanças em uma reunião que acontece no final de semana, em Londres.