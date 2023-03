Grêmio “O Grêmio buscou o gol nos 90 minutos”, diz Renato Portaluppi após vitória do Tricolor no GreNal

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

O técnico ainda destacou o "bom futebol de ambos os lados" Foto: Lucas Uebel/Grêmio O técnico ainda destacou o "bom futebol de ambos os lados" (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi disse que gostou da atuação do Grêmio diante do Inter, na vitória por 2 a 1, na Arena, nesse domingo (5). O treinador destacou o futebol apresentado tanto pela sua equipe como da equipe adversária. O comandante tricolor ainda falou que seu time foi superior ao time de Mano Menezes.

Renato contou um bastidor, uma conversa entre ele e o técnico do Inter, para que os dois times pudessem jogar um bom futebol, sem desfocar para outros assuntos. A atuação do primeiro tempo do Grêmio, chamou a atenção do treinador, mesmo o gol acontecendo aos 48 da primeira etapa.

“O Grêmio buscou o gol nos 90 minutos. Saíram nos acréscimos, mas jogou para ganhar os 90 minutos. Acho que tem que valorizar o GreNal. Foi pegado, é assim mesmo, mas tivemos uma festa bonita nas arquibancadas. Conversei com o Mano Menezes para que a gente fizesse um bom GreNal, que a gente pudesse proporcionar bom futebol e acho que foi bom de ambos os lados”, disse Renato.

Renato ainda elogiou a postura do time em pressionar e criar desde o início da partida. Segundo o treinador, as entradas de Villasanti e Fábio não aconteceram pelas mudanças do técnico do Inter.

“Sabia que o Mano não ia jogar da forma que vinha jogando, mas não foi por isso que mudamos. As escolhas foram certas, não porque vencemos, mas é muita gente boa em cada posição. Preparo para vencer os jogos, como vem o adversário não quero saber”, disse o comandante gremista.

