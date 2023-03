Inter “Faltou um pouco de maturidade à equipe”, diz Mano Menezes sobre sofrer gol no final do GreNal

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os dois gols do Grêmio aconteceram aos 48 minutos, Vina e Carballo, respectivamente. Foto: Reprodução/Inter Os dois gols do Grêmio aconteceram aos 48 minutos, Vina e Carballo, respectivamente. (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico do Inter, Mano Menezes, concedeu entrevista coletiva após a derrota no clássico GreNal, por 2 a 1, na Arena do Grêmio, nesse domingo (5). O experiente treinador reconheceu que seu maior rival foi melhor e mereceu sair vencedor.

O comandante ainda falou que faltou maturidade para a equipe quando perguntando sobre os gols sofridos nos minutos finais de cada tempo. Os dois gols do Grêmio aconteceram aos 48 minutos, Vina e Carballo, respectivamente.

“Hoje faltou um pouco de maturidade de equipe. O que ocorre no fim é muito duro. O jogo acabou. Os dois tempos tinham acabado. É sempre muito amargo. O Grêmio mereceu o 2 a 1, mas é duro”, disse Mano Menezes.

O treinador ainda comentou sobre a escalação. O técnico quis preencher o meio campo e colocou Baralhas como primeiro volante, tirando Mauricio da equipe, que no segundo tempo voltou à equipe titular.

“Pelo mesmo motivo que vocês da imprensa falavam sobre a questão numérica do meio do adversário, que tinha três meias. Que deveríamos propor uma maneira de neutralizar esta movimentação qualificada do Grêmio. Precisávamos mais um jogador ali. Foi o que fiz. Escolhi Baralhas, acho que fez um bom jogo. Nem de longe teve culpa nas dificuldades que tivemos no primeiro tempo”, disse Mano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/faltou-um-pouco-de-maturidade-da-equipe-diz-mano-menezes-sobre-tomar-gol-no-final-do-grenal/

“Faltou um pouco de maturidade à equipe”, diz Mano Menezes sobre sofrer gol no final do GreNal