Fornecimento de urânio empobrecido pelos Estados Unidos para a Ucrânia eleva tensão com a Rússia

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Munições de urânio empobrecido podem ser disparadas por tanques Abrams Foto: Divulgação Munições de urânio empobrecido podem ser disparadas por tanques Abrams. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O fornecimento de munições de urânio empobrecido pelos Estados Unidos à Ucrânia está elevando a tensão com a Rússia no conflito que acontece no Leste Europeu.

O novo pacote de assistência militar dos EUA foi anunciado pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, durante viagem a Kiev na quarta-feira (6). Essa é a primeira vez que munições desse tipo foram incluídas nos pacotes de ajuda que os EUA enviam aos ucranianos.

As munições são moderadamente radioativas por serem feitas de metal denso, um subproduto da produção de combustível para usinas nucleares. Elas podem ser disparadas pelos tanques Abrams fabricados nos EUA, que deverão chegar à Ucrânia entre este mês e novembro.

O Departamento de Defesa dos EUA rechaçou as declarações da Rússia de que os projéteis causam aumento de casos de câncer e outras doenças. “O CDC [Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA] declarou que não há evidências de que as munições de urânio empobrecido causem câncer. A Organização Mundial da Saúde relata que não houve aumento de leucemia ou outros tipos de câncer que tenham sido estabelecidos após qualquer exposição ao urânio ou às munições”, explicou a vice-secretária de Imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

“Até mesmo a AIEA [Agência Internacional de Energia Atômica] declarou que não há ligação comprovada entre a exposição às munições e o aumento do câncer ou impactos significativos na saúde ou no ambiente”, prosseguiu Sabrina. Segundo o Pentágono, militares de todo o mundo utilizam urânio empobrecido em seus tanques.

“Ato criminoso”

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia descreveu a ação dos EUA como um “ato criminoso”. “Esse não é apenas um passo de escalada, é um reflexo do escandaloso desrespeito de Washington pelas consequências ambientais do uso desse tipo de munições em uma zona de guerra”, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, na quinta-feira (7).

O que é urânio empobrecido?

O urânio empobrecido é o que sobra quando a maioria dos isótopos altamente radioativos do urânio são retirados do metal para uso em combustível ou em armas nucleares.

É muito menos radioativo do que o urânio enriquecido e incapaz de produzir uma reação nuclear. Entretanto, o urânio empobrecido é extremamente denso, o que o torna um projétil altamente eficaz. É quase duas vezes mais denso do que o chumbo, o metal usado nas munições padrão.

2023-09-08