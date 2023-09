Esporte De técnico novo, Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neymar, que agora joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem a chance de fazer história no Mangueirão. Se marcar, ele chegará a 78 gols pelo Brasil Foto: Vitor Silva/CBF Neymar, que agora joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem a chance de fazer história no Mangueirão. Se marcar, ele chegará a 78 gols pelo Brasil. (Foto: Vitor Silva/CBF) Foto: Vitor Silva/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira inicia nesta sexta-feira (8) a sua participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 diante da Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 21h45min.

O começo da caminhada para o próximo Mundial é também o primeiro compromisso de Fernando Diniz, que comanda o Fluminense, como técnico interino da Seleção.

Os 23 convocados por Diniz começaram a se apresentar para os treinos em Belém na última segunda-feira (4). O último a chegar foi o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, chamado após a desconvocação de Antony, do Manchester United, investigado por agressões à ex-namorada Gabriela Cavallin.

Neymar, que agora joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem a chance de fazer história no Mangueirão. Se marcar, ele chegará a 78 gols pelo Brasil, ultrapassará Pelé e se tornará, de forma isolada, o maior artilheiro da história da Seleção, de acordo com as contas da Fifa. Vale lembrar que, para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que contabiliza outros gols em amistosos, Pelé marcou 95 vezes com a camisa verde e amarela.

Depois da Bolívia, o Brasil enfrentará o Peru, em Lima, na terça-feira (12), às 23h. Com o aumento do número de participantes para 48 seleções na próxima Copa, agora as Eliminatórias Sul-Americanas fornecem seis vagas diretas e a possibilidade de mais uma na repescagem.

Como de costume, são dez países na disputa (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). Eles se enfrentam em turno e returno, totalizando 18 partidas para cada equipe. A última rodada está prevista para acontecer em 9 de setembro de 2025. As seis primeiras rodadas serão disputadas ainda em 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/de-tecnico-novo-selecao-brasileira-estreia-contra-a-bolivia-nas-eliminatorias-para-a-copa-do-mundo-de-2026/

De técnico novo, Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

2023-09-08