Forte onda de frio e ciclone atingem o Rio Grande do Sul nesta semana

16 de maio de 2022

A semana começou gelada em Porto Alegre e no interior do Estado Foto: Arquivo/PMPA A semana começou gelada em Porto Alegre e no interior do Estado. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

Uma massa de ar frio de forte intensidade, associada a um ciclone, atinge o Rio Grande e outros Estados brasileiros nesta semana, derrubando as temperaturas nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do País.

As mínimas devem ficar abaixo de 10°C, nos próximos dias, em capitais como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Belo Horizonte – um frio atípico para o mês de maio.

Além do ar gelado, o Rio Grande do Sul vai ser atingido por fortes rajadas de vento e chuva em algumas áreas. “A interação da circulação ciclônica com o ar muito frio pode trazer precipitação invernal (neve ou chuva congelada) nos três Estados do Sul”, informou a MetSul Meteorologia.

O ciclone, que deve adquirir características subtropicais, atinge o Sul do Brasil nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18), passando pelo litoral gaúcho em direção à costa catarinense.

Entre as cidades gaúchas que mais podem ser impactadas pelos vendavais, estão Chuí, Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Mostardas e Porto Alegre, além da parte Sul da Região Metropolitana, Leste da Serra Gaúcha e o Litoral Norte.

Conforme a Metsul, é alta a probabilidade de danos na rede elétrica na área de concessão da CEEE Equatorial, o que pode deixar milhares de pessoas sem luz, principalmente na quarta-feira, em razão da ventania e das fortes chuvas.

Entre a noite desta terça e a manhã desta quarta, são esperadas rajadas de vento de até 120 quilômetros por hora no Sul e no Leste do Estado.

Na Serra Gaúcha, há possibilidade de neve e temperaturas abaixo de 0°C no início desta semana.

Porto Alegre

Esta segunda-feira amanheceu gelada em Porto Alegre, com tempo seco e temperatura mínima na casa dos 10°C. De acordo com a Metsul, nesta terça, a chuva atinge a cidade, e os termômetros marcam entre 9°C e 15°C.

Na quarta, a quantidade de chuva aumenta, com temperaturas entre 9°C e 16°C. O tempo começa a ficar seco somente na sexta-feira (20).

