Inter Polícia gaúcha investiga suposto caso de injúria racial de jogador do Corinthians contra o meia Edenilson, do Inter

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Imagens da partida serão submetidas a análise do IGP. (Foto: Reprodução)

O incidente envolvendo suposta injúria racial contra o meia colorado Edenilson durante a partida entre Inter e Corinthians, na noite de sábado (14) em Porto Alegre, motivou a abertura de inquérito pela Polícia Civil gaúcha. Ele relatou ter sido chamado de “macaco” pelo lateral-direito português Rafael Ramos, da equipe adversária, aos 30 minutos do segundo tempo.

Conforme a 2ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso, técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) analisarão imagens – incluindo leitura labial – do lance em que ambos os atletas estavam próximos e no qual teria ocorrido a ofensa, cujo protesto por parte do jogador colorado levou à paralisação do cronômetro por cerca de 4 minutos.

Depois do apito final, Edenilson foi procurado pelo colega corintiano, que argumentou ter sido mal-interpretado devido a seu sotaque lusitano ao dizer um “palavrão”. Mesmo assim, o meia colorado prestou depoimento no Beira-Rio, acompanhado de um dirigente do clube.

Rafael Ramos chegou a ser preso em flagrante no estádio, por injúria racial. Mas conseguiu a soltura mediante fiança de R$ 10 mil em espécie, providenciados pelo clube paulista. Ainda na noite de sábado, as direções de Inter e Corinthians se manifestaram oficialmente na internet, cada qual reiterando a respectiva versão apresentada por seus atletas sobre o caso.

Queda na tabela

O placar de 2 a 2 com o líder Corinthians frustrou a torcida do Inter não pela chance desperdiçada de encerrar a sexta rodada do Campeonato Brasileiro em terceiro lugar (9 pontos). Neste domingo (15), a combinação de resultados de alguns duelos fez com que o time gaúcho despencasse na tabela.

Se o empate (o terceiro seguido na competição) havia deixado a equipe comandada por Mano Menezes na oitava posição, a vitória do São Paulo sobre o Cuiabá-MT e outros desdobramentos fizeram com que o Colorado caísse para décimo-primeiro.

