"O Brasil é muito grande para ser tratado com o desrespeito que tem sido tratado", diz Lula

15 de maio de 2022

O petista afirmou que o Brasil precisa ser um "país que conversa com todos" Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Em uma crítica à política externa brasileira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, atualmente, o Brasil é tratado com “desrespeito” por outros países.

“Estou convencido de que voltaremos a ser um país respeitado no mundo inteiro. Queremos ser um país que conversa com todos. O Brasil é muito grande para ser tratado com o desrespeito que tem sido tratado”, disse o petista nas redes sociais, no sábado (14).

Segundo ele, “o Brasil nasceu para a democracia, para o desenvolvimento”. “Nós precisamos recuperar uma vida digna para o povo. Gerar empregos para que as pessoas consigam, com seu salário, sustentar sua casa, colocar comida na mesa, ter um bom almoço de domingo em família. O Brasil merece isso”, prosseguiu o petista.

Na noite de sexta-feria (13), Lula se reuniu o cantor Caetano Veloso e com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em São Paulo. Após o encontro, Lula afirmou que a “boa conversa” envolveu “cultura, meio ambiente e o Brasil mais feliz que queremos”.

