Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

As fortes chuvas devem provocar alagamentos, deslizamentos de terra e enxurradas no Estado Foto: Freepik As fortes chuvas devem provocar alagamentos, deslizamentos de terra e enxurradas no Estado. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Meteorologistas alertam para fortes chuvas no Sul do Brasil neste fim de semana, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Segundo a Climatempo, a combinação de grande infiltração de umidade marítima, ventos quentes e úmidos vindos do Norte do País e a intensificação de uma baixa pressão atmosférica no Extremo Norte da Argentina mantém as condições para a formação de muitas nuvens de chuva sobre a Região Sul. Nuvens carregadas que crescem no Norte da Argentina e no Paraguai também avançam para o Rio Grande do Sul.

Há risco de alagamentos, deslizamentos de terra e enxurradas no Estado durante todo este fim de semana, especialmente no Centro, Leste, Sul e Sudoeste do RS e no Sul e Leste de Santa Catarina.

“No caso do Rio Grande do Sul, se as previsões se confirmarem, o volume de chuva acumulado entre este sábado (13) e a próxima segunda-feira (15) será mais da metade da média de chuva para todo o mês de abril. Alguns locais poderão receber a chuva de um mês em três dias”, alertou a Climatempo.

Em Porto Alegre, a previsão é de que chova 74 milímetros nesse período. A média de precipitação para o mês de abril inteiro na Capital é de 114 milímetros.

2024-04-13