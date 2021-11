Rio Grande do Sul Fortes chuvas devem atingir o Rio Grande do Sul na próxima semana

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Na terça e na quarta, o deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva em todas as regiões Foto: Alex Rocha/PMPA Na terça e na quarta, o deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva em todas as regiões. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Após o início do feriadão com tempo firme na maioria das cidades gaúchas, fortes chuvas devem atingir diversas regiões do Rio Grande do Sul na próxima semana, de acordo com um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Neste (13), o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas, com máximas acima de 30°C na maioria das regiões e tempo seco. No (14), a propagação de uma frente fria vai provocar chuva na maior parte do Estado.

Na -feira (15), o ingresso de uma massa de ar seco garantirá o tempo firme em todo o RS. Na ça (16) e na (17), o deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Metade Norte.

Os valores previstos deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria das localidades da Metade Sul. No restante do Estado, os volumes deverão oscilar entre 25 e 45 milímetros, podendo superar 50 milímetros em diversos municípios do Alto Uruguai, Planalto, Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra.

Porto Alegre

A previsão é de que comece a chover na Capital a partir de terça-feira. Neste sábado, a temperatura em Porto Alegre deve oscilar entre 15ºC e 26°C. No domingo e na segunda, os termômetros devem ficar em torno dos 30°C.

