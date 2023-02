Brasil Fortes chuvas provocam estragos e mortes no litoral de São Paulo

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

A prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade pública Foto: Reprodução/Instagram A prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade pública. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Fortes chuvas provocaram alagamentos, estragos, bloqueios de rodovias e pelo menos quatro mortes, neste fim de semana, no litoral de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros confirmou as mortes de uma menina de 7 anos no bairro Estufa, em Ubatuba, de um homem de 30 anos e de um bebê de 9 meses no morro do Esquimó e na praia de Camburi, em São Sebastião, respectivamente.

A prefeitura de São Sebastião informou ainda a morte de uma mulher de 35 anos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, viajaram para a cidade, que decretou estado de calamidade pública.

Tarcísio disse que aeronaves do Exército ajudarão no resgate de vítimas em locais sem acesso pelas estradas e onde os helicópteros da Polícia Militar não conseguem chegar por causa do mau tempo. As fortes chuvas também castigaram cidades como Ilhabela e Bertioga. Diversas pessoas estão desabrigadas no litoral paulista.

