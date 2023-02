Porto Alegre Alexandre Aragon será o novo secretário de Segurança de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Aragon é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar Foto: PMPA/Divulgação (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou neste domingo (19) que o tenente-coronel da reserva da Brigada Militar Alexandre Augusto Aragon será o novo secretário municipal de Segurança. Ele tomará posse na quinta-feira (23).

Aragon substituirá o coronel Mário Ikeda, que foi anunciado como secretário adjunto da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. “Ikeda deixou contribuições importantes na integração tecnológica e na estruturação de projetos para qualificar a Guarda Municipal. O Aragon trará, agora, toda a sua experiência de campo para fortalecer a estratégia de ação com os novos concursados e somar à atuação das forças estaduais pela segurança pública em Porto Alegre”, afirmou o prefeito.

Aragon atua na prefeitura como coordenador para Ações de Recuperação do Centro Histórico na Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas. Ele foi secretário nacional de Segurança Pública, comandante-geral da Força Nacional e chefe de Divisão de Fronteiras e do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do RS.

Ao longo da sua carreira, também participou de operações e missões internacionais, incluindo Portugal, Alemanha, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Japão, África do Sul, Áustria, Nigéria e México.

