Rio Grande do Sul Fortes chuvas, ventos e frio voltam a atingir o Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Porto Alegre e os municípios da Região Metropolitana estão na área de alto risco de chuvas excessivas Foto: Divulgação Porto Alegre e os municípios da Região Metropolitana estão na área de alto risco de chuva excessiva. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta semana será marcada por chuvas volumosas e ventos intensos em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com previsão da Somar Meteorologia. Nesta terça-feira (07), a formação de um novo sistema frontal, composto por uma frente fria e um ciclone extratropical sobre a Região Sul do País, volta a provocar chuvas intensas, trovoadas e ventania, principalmente na Metade Norte do Estado.

A partir de quarta-feira (08), a chuva diminui, mas ventos seguem constantes. Entre quinta (09) e sexta-feira (10), o ar seco predomina e o frio aumenta, mas essa situação não é duradoura. A onda de frio é ligeiramente mais branda do que a anterior – embora ainda tenha previsão de geadas em áreas tradicionais. A chuva retorna no fim de semana em praticamente todo o Estado.

Porto Alegre e Região Metropolitana

Porto Alegre e os municípios da Região Metropolitana estão na área de alto risco de chuvas excessivas com vendavais que serão causados pelo novo ciclone extratropical que se formará. Essas cidades devem ficar em alerta principalmente na terça e na quarta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul