Rio Grande do Sul Sulgás amplia rede de distribuição em Sapiranga para atender hospital

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Companhia construiu ramal com 1,5 quilômetro de extensão para atender a instituição de saúde Foto: Sulgás/Divulgação

A obra de ampliação da rede canalizada subterrânea para distribuição de gás natural em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi concluída pela Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul). A empresa construiu um ramal com 1,5 quilômetro de extensão para atender o Hospital Sapiranga e uma indústria de massas.

“Concluímos a obra de rua em maio, ligamos o cliente industrial no mesmo mês e iniciamos o fornecimento ao Hospital Sapiranga no fim de junho, após a conclusão das adaptações internas e conversão de equipamentos para uso do gás natural pela instituição”, informou o diretor-presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón.

Sapiranga já contava com uma infraestrutura de fornecimento de gás natural que abastecia clientes dos segmentos industrial, veicular e de geração de energia elétrica. Com essa nova expansão, a rede no município passa a ser de 4,3 quilômetros, com possibilidade de que avance para o Centro da cidade futuramente.

O executivo da Sulgás afirmou que o uso do gás natural trará benefícios ambientais para a comunidade e para o hospital, já que a queima do energético não emite fuligem, melhorando a qualidade do ar.

Outra vantagem é a segurança operacional. “Como o fornecimento é por rede canalizada e contínuo, não haverá a necessidade de estocagem, nem de reposição de combustível, o que diminuirá a circulação de pessoas, auxiliando no distanciamento social necessário atualmente”, explicou Colón.

