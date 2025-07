Brasil “Fortunas dos super-ricos são inimagináveis”, diz o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na cúpula do Brics

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Haddad já tentou emplacar a taxação internacional das grandes fortunas durante a presidência do Brasil no G20. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a taxação dos chamados super-ricos em um evento do Novo Banco do Desenvolvimento, conhecido como o banco dos Brics. Segundo ele, as fortunas individuais chegaram a níveis “inimagináveis”. “Houve uma redução muito grande das alíquotas cobradas dos super-ricos, praticamente em todo o mundo. Isso precisa ser repensado. A concentração de renda no mundo está atingindo patamares inimagináveis”, declarou o ministro durante sua palestra, realizada no Rio.

Haddad ganhou papel de porta-voz da nova estratégia do governo de contrapor ricos e pobres. Também é um pontapé para as eleições de 2026. O discurso nesta 6ª feira foi mais um exemplo da orientação. O ministro disse que o tema da taxação é forte em eleições de outros países. É muito provável que a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilize as falas sobre justiça tributária na campanha pela reeleição do petista.

“[Há uma] agenda estabelecida no ano passado e que está ganhando tração no mundo –inclusive, nas eleições acontecendo mundo afora– de que é importante um olhar sobre a questão da desigualdade para financiar o desenvolvimento sustentável”, afirmou. Haddad já tentou emplacar a taxação internacional das grandes fortunas durante a presidência do Brasil no G20. Não conseguiu por resistência das nações ricas. Agora, volta a falar sobre o assunto em evento do Brics.

Diferença

* Brics – grupo de países emergentes formado até 2024 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do S Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Indonésia entraram depois;

* G20 – reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e a União Europeia. “Ainda temos um quadro fiscal muito preocupante, tanto do mundo desenvolvido, quanto nos países devedores de moeda. Como é o caso dos países da África, de algumas nações da Ásia, de algumas nações sul-americanas”, disse o ministro.

Segundo Haddad, a cobrança proporcional aos super-ricos caiu “significativamente” durante as décadas de 1970 e 1980. Mencionou que cerca de 3.000 famílias concentram US$ 15 trilhões. Ele não citou a fonte do dado. Mas aparentemente é o resultado de um levantamento da revista especializada Forbes.

O ministro também relacionou o assunto com a evolução da inteligência artificial. Afirmou que haverá impacto no mercado de trabalho, o que pode afetar as contas públicas dos países. “Acredito que, se não ousarmos um pouco, e não formos para frente com o mecanismo de financiamento, vamos ter muita dificuldade de enfrentar os desafios humanos que estamos enfrentando.”

