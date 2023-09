Brasil Fortune Tiger: dicas e truques para o jogo do tigre

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogo Fortune Tiger já conquistou uma considerável popularidade entre os entusiastas do cassino online. Isso se deve em grande parte à extensa campanha de divulgação que envolveu a participação de diversos influenciadores e jogadores experientes, que compartilharam suas estratégias. Além disso, a simplicidade do jogo do tigre torna-o altamente acessível e atraente para os jogadores, o que contribui para sua escolha frequente.

Como jogar o Fortune Tiger

O caça-níqueis Fortune Tiger é montado em uma matriz de 3 cilindros por 3 linhas. O principal objetivo é formar uma combinação vencedora nas linhas de pagamento disponíveis, que incluem as 3 linhas horizontais e as 2 diagonais.

Além disso, o jogo também introduz uma característica de bônus chamada “Tigre da Sorte”, que pode ser ativada aleatoriamente a qualquer momento durante o jogo. Nesse estágio, um símbolo específico é escolhido, e as rodadas continuam sendo jogadas até que esse símbolo não apareça mais nos cilindros.

Símbolos do jogo

Os símbolos do Fortune Tiger possuem um valor que será multiplicado pela aposta em caso de uma combinação correta. Além disso, no jogo do tigre existe o símbolo Wild que além de ter seu próprio valor, também pode ser utilizado como um coringa.

Confira o valor de todos:

Tangerina (3x)

Fogos de artifício (5x)

Envelope Vermelho (8x)

Saco de moedas de ouro (10x)

Estatueta do Dragão de Jade (25x)

Ouro Sycee (100x)

Símbolo Wild (250x)

5 dicas e truques para ganhar no Fortune Tiger

Jogar Fortune Tiger é ter a experiência de testar sua sorte e tentar faturar alto girando as bobinas. Porém, existem algumas dicas a serem seguidas que podem aumentar as suas probabilidades de ganho:

Comece baixo nas apostas

O jogo do tigre possui cinco linhas possíveis de pagamento, três horizontais e duas diagonais. Por isso, é importante começar apostando valores baixos até o momento em que você conseguirá entender os padrões do jogo. Isso também se aplica para quem ainda não está confiante e acostumado com o jogo.

Conheça os recursos do jogo

Além dos símbolos do Fortune Tiger, o jogo ainda oferece recursos como Turbo e Auto, que podem acelerar o seu processo durante as rodadas. Porém, é importante estar sempre atento porque as apostas rolam diversas vezes neste caso. A função “Tigre da Sorte” também é uma das funções mais importantes do jogo.

Analise os melhores horários para jogar

Muitos apostadores do Fortune Tiger fazem análises dos melhores horários para jogar e ainda criam estratégias voltadas para os minutos. São diversas dicas diferentes que os apostadores mostram para o público pelas redes sociais e principalmente em vídeos no Youtube.

Estratégia com Turbo

Alguns apostadores acreditam que se a função Turbo for utilizada no momento certo, ela pode influenciar no ganho do Fortune Tiger. Dessa forma, uma estratégia que pode ser utilizada é ligar o automático por 10 rodadas sem o Turbo. Caso veja que o bônus ameaçou aparecer ou a rodada teve um ganho bom, o apostador roda mais 10 vezes a bonina e ativa o Turbo por mais 10 rodadas.

Tenha equilíbrio emocional e cuidado com os robôs

Para jogar um jogo de azar é necessário ter consciência de que a chance de perder é maior do que a de ganhar. Por isso, não perca a cabeça no caso de uma derrota e não tente recuperar de qualquer jeito. O melhor jogador do Fortune Tiger é aquele consciente.

Além disso, diversos robôs são oferecidos para os apostadores terem uma vantagem. Mas cuidado, muitos destes não são confiáveis.

Onde jogar o jogo do tigre

A Betsul se destaca como a casa de apostas onde todos saem ganhando. Portanto, ao optar por jogar o Fortune Tiger nesta plataforma, você pode ter a certeza de confiança e facilidade. Isso se deve ao fato de que a Betsul é o único site de apostas com a classificação RA1000 do Reclame Aqui.

Tendo isso em mente, você pode escolher uma casa de apostas confiável, como a Betsul, e seguir os seguintes passos:

Registre-se e conclua a validação da sua conta fornecendo as informações necessárias.

Faça um depósito de pelo menos R$10 em sua conta.

Acesse a seção de cassino e selecione o jogo Fortune Tiger.

Defina o valor da aposta e gire as bobinas.

Agora é torcer para a sorte estar ao seu lado.

Além disso, você também pode desfrutar de uma ampla variedade de outros jogos de cassino online, como Aviator, Spaceman e Fortune Mouse. Além disso, a Betsul oferece uma excelente experiência em apostas esportivas, cobrindo os principais campeonatos e modalidades esportivas em todo o mundo. Não perca tempo e faça o seu cadastro hoje mesmo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/fortune-tiger-dicas-e-truques-para-o-jogo-do-tigre/

Fortune Tiger: dicas e truques para o jogo do tigre

2023-09-21