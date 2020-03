Política Governadores debatem enfrentamento ao coronavírus e reforçam necessidade de medidas de isolamento

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O governador Eduardo Leite participou de videoconferência promovida pelo Fórum de Governadores. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini O governador Eduardo Leite participou de videoconferência promovida pelo Fórum de Governadores. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Por meio de uma videoconferência, 26 governadores (Distrito Federal não participou) se reuniram nesta quarta-feira (25) para discutir soluções conjuntas com o objetivo de minimizar os efeitos sanitários e econômicos da pandemia de coronavírus no País.

Ao longo do encontro, os governadores reiteraram a convicção de que as medidas de isolamento social adotadas nos Estados são necessárias para reduzir a disseminação do vírus e, assim, garantir que os pacientes possam ser atendidos, sem colapsar o sistema de saúde.

Os chefes dos executivos estaduais reforçaram, ainda, que as ações sanitárias convergem com as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“O fórum é importante para que demonstremos unidade no enfrentamento ao coronavírus e a outros temas de interesse comum. As demandas apontadas pelos governadores em relação ao governo federal são vitais para que possamos encarar os desafios sanitários e econômicos que se apresentam. Essa coordenação de esforços, com serenidade e ponderação, resulta em benefícios aos brasileiros”, avaliou o governador Eduardo Leite.

Além desses pontos, os governadores debateram medidas no setor econômico, destacando o apelo por auxílio financeiro do governo federal. Entre as medidas pleiteadas, está a coordenação, por parte da União, de programas que atendam aos trabalhadores autônomos, informais e às pessoas de baixa renda.

Os governadores escreveram uma carta em que, além das questões anteriores, os integrantes do fórum pedem apoio do Congresso Nacional para viabilizar medidas que auxiliem os Estados.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da reunião e garantiu que o Congresso dará a atenção e a celeridade necessárias para isso.

“Precisamos conseguir separar as medidas que são de curto, médio e longo prazos. No momento, a prioridade deve ser o curto prazo, garantindo emprego e renda para os mais pobres e condições para que os Estados sobrevivam a essa crise. Esse é o nosso foco e vamos fazer o possível para que obtenhamos avanços”, disse Maia.

A carta redigida nesta quarta (25), e que será publicada nas próximas horas, também reitera pedidos anteriores, encaminhados ao governo federal em um documento no dia 19 de março, e que ainda não foram totalmente atendidos pela União.

