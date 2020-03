Porto Alegre Mais de 46 mil idosos são imunizados no primeiro dia de vacinação

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Vacinação contra a gripe está em andamento. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Vacinação contra a gripe está em andamento. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura de Porto Alegre registrou alta procura por vacinação nas unidades de saúde, farmácias e drive thrus espalhados pela cidade para ampliar o acesso de idosos à imunização contra a gripe. Em função disso, locais tiveram desabastecimento. Desde segunda-feira (23) e até as 17h desta quarta, de acordo com dados parciais do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 65.185 pessoas foram vacinadas em Porto Alegre. Do total, 46.514 são idosos e 18.506 são trabalhadores da saúde.

A procura tem sido intensa desde segunda, quando teve início a campanha nacional de vacinação em Porto Alegre, voltada a profissionais de saúde. Desde o começo do dia, muitos idosos compareceram aos locais de vacinação. “É importante que os idosos façam a imunização contra a gripe. Isso evita uma sobrecarga de problemas respiratórios nos hospitais e na atenção básica em saúde. E abre espaço para o atendimento para pessoas que contraírem o coronavírus”, diz o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

“As estratégias de ampliação de acesso utilizadas pela prefeitura este ano, considerando 57 farmácias parceiras e nove drive thrus, foram consideradas um sucesso”, avalia a diretora-adjunta de atenção primária da SMS, Diane Moreira do Nascimento.

Conforme o Núcleo de Imunizações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Porto Alegre recebeu 158 mil doses da vacina na primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde, 102 mil para unidades de saúde, drive thrus e serviços domiciliares e 56 mil para farmácias. De acordo com a coordenação de Assistência Farmacêutica da SMS, que acompanha a movimentação nas farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João, a utilização desses pontos de vacinação aumentou a capacidade de atendimento, facilitando o acesso dos idosos de forma segura e ágil, minimizando riscos de contágio em função do coronavírus (Covid-19).

As 57 farmácias parceiras aplicaram 42% das doses recebidas apenas nesta quarta, um total de 22.890 doses. “As redes deram segurança de que conseguiriam conservar as vacinas de forma adequada, com câmara fria e logística apropriada”, avalia o coordenador do setor na SMS, Leonel Almeida. A estratégia foi possível graças à capacitação de 100 profissionais feita pelo Conselho Regional de Farmácia.

Com o término das doses, a SMS aguarda nova remessa a ser repassada pelo ministério para reabastecer os locais de vacinação, ainda sem previsão. No momento da vacinação, idosos devem levar a carteira de identidade ou o cartão SUS.

Campanha

Outras duas fases estão previstas, com início em 16 de abril e 9 de maio, respectivamente, com grupos prioritários diferentes. O término ocorrerá em 22 de maio, para todos os grupos. Em 2020, haverá ampliação dos grupos a serem imunizados, com a inclusão de adultos de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência.

A segunda fase começa em 16 de abril e é dirigida a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), professores de escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Em 9 de maio, os demais grupos de risco começam a ser imunizados: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, apenados, funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência e adultos entre 55 e 59 anos.

A vacina para 2020 é composta pelas cepas Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar em Porto Alegre pelo menos 90% das 694.508 pessoas que compõem os grupos prioritários. Em 2018, foram vacinadas 561.049 pessoas dos grupos prioritários, profissionais das forças de segurança e público em geral em Porto Alegre. Em 2019, o número alcançou 866.620 imunizados contra a gripe.

A imunização precisa ser feita todos os anos, porque as cepas da vacina variam anualmente, de acordo com a circulação de vírus no hemisfério norte na temporada de inverno do ano anterior.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário