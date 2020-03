Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 162 casos de coronavírus confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) informou, nesta quarta-feira (25), que o Rio Grande do Sul tem 162 casos de coronavírus, sendo um óbito entre eles, uma senhora residente em Porto Alegre.

Em comparação a terça-feira, são seis novos casos:

Porto Alegre – 2

Dom Pedrito – 1

Rio Grande – 1

Santana do Livramento – 1

Sapiranga – 1

Em Porto Alegre, muitos exames são realizados por laboratórios privados reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Esses resultados, quando positivos, vinham sendo informados à SES com uma defasagem de tempo, motivo pelo qual os números acabavam tendo uma diferença, informou a secretaria estadual.

Confira o número de casos por município de residência com casos registrados:

Alvorada 2

Anta Gorda 2

Bagé 7

Bento Gonçalves 2

Campo Bom 2

Canoas 6

Capão da Canoa 2

Carlos Barbosa 1

Caxias do Sul 3

Cerro Grande do Sul 1

Charqueadas 1

Cruzeiro do Sul 1

Dois Irmãos 1

Dom Pedrito 1

Eldorado do Sul 1

Erechim 3

Estância Velha 1

Estrela 1

Farroupilha 1

Garibaldi 1

Gravataí 1

Ivoti 2

Lajeado 5

Osório 1

Paraí 1

Pelotas 1

Porto Alegre 87

Rio Grande 2

Santa Maria 2

Santana do Livramento 4

Santiago 1

Santo Antonio da Patrulha 1

São Leopoldo 1

Sapiranga 2

Serafina Correa 3

Taquara 1

Torres 6

Viamão 1

Capital registra cura

Na terça-feira, Porto Alegre informou 81 casos confirmados e a primeira morte, na Capital e Rio Grande do Sul, de uma idosa de 91 anos, que estava internada em uma UTI. Já nesta quarta-feira, a prefeitura divulgou que há oito pessoas curadas, sete homens de idades entre 18 e 68 anos, e uma mulher de 35. O isolamento domiciliar ainda é a melhor forma de prevenção.

Vacinação

A Prefeitura de Porto Alegre registrou alta procura por vacinação nas unidades de saúde, farmácias e drive thrus espalhados pela cidade para ampliar o acesso de idosos à imunização contra a gripe. Até as 17h desta quarta, de acordo com dados parciais do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 65.185 pessoas foram vacinadas em Porto Alegre. Do total, 46.514 são idosos e 18.506 são trabalhadores da saúde.

