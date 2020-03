Notícias A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre completa 70 anos de atividades

25 de março de 2020

Enquanto a instituição não volta ao trabalho, concertos podem ser vistos no YouTube. (Foto: Maurício Paz/Ospa)

Em março de 1950, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) realizou o seu primeiro concerto no palco do Theatro São Pedro. Sob a regência de seu fundador e primeiro maestro e diretor artístico, Pablo Komlós, os músicos interpretaram obras de Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Paulo Luís Vianna Guedes, Hector Berlioz e Ludwig van Beethoven. Desde então, são 70 anos de atividades ininterruptas, celebrados no dia 23.

Pablo Komlós faleceu em 1978. Nos anos seguintes, a instituição teve como regentes titulares David Machado, Eleazar de Carvalho, Flávio Chamis, Tulio Belardi, Arlindo Teixeira, Cláudio Ribeiro, Ion Bressan, Isaac Karabtchevsky e Tiago Flores. Em 2015, Evandro Matté assumiu a regência e a direção artística da orquestra, dando início a um período que teria entre os seus pontos altos a conquista de uma sede própria.

A orquestra também realiza projetos educativos, por meio da Escola de Música da Ospa, e tem um coro sinfônico regido pelo maestro Manfredo Schmiedt. Em 70 anos de história, passou por muitos desafios e mudanças. A pandemia do novo coronavírus trouxe mais um deles. Com os concertos suspensos, a Ospa busca mais uma vez se reinventar e se adequar aos cenários adversos para seguir entregando música de qualidade.

Para matar a saudade

Em meio à paralisação temporária das apresentações da Ospa por causa das medidas de combate à epidemia de coronavírus, a instituição disponibiliza no site de vídeos www.youtube.com 20 apresentações da temporada de 2019. A lista inclui espetáculos como “Pink Floyd Sinfônico”, ” Música de Games”, “Orfeu e Eurídice” e série “Pablo Komlós”.

