Fórum discute possíveis caminhos para a retomada do crescimento econômico pós-covid-19 na região dos Vales do Caí, Taquari e Rio Pardo

Nesta quinta-feira (13) aconteceu mais um seminário da Assembleia Legislativa. O Fórum Digital sobre Competitividade pelo Rio Grande Juntos para Recomeçar discutiu possíveis caminhos para a retomada do crescimento econômico pós-covid-19 na região dos Vales do Caí, Taquari e Rio Pardo.

A comunicadora Vera Armando e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo conduziram o debate que contou com a presença da Diretora-presidente da Fruki, Aline Eggers; o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Benício Werner; a reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul, Carmen Lúcia de Lima Helfer; o presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS) e prefeito de Taquari, Maneco Hassen (PT); o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo (PP); e o presidente da SIM rede de postos, Neco Argenta.

A Diretora-presidente da fruki, Aline Eggers, disse estar preocupada com o cenário atual. “Nós entendemos que o sistema de bandeira hoje está deixando cada vez mais as nossas empresas, os nossos empresários fragilizados e o impacto na saúde financeira das empresas é enorme”, revelou.

O prefeito de Lajeado comentou que a cidade passou por períodos difíceis desde março com a chegada da pandemia. “Preservar a vida está a cima de qualquer suspeita, faz parte das nossas ações e além de defender a vida nós temos que garantir o direito das pessoas trabalharem”, disse Marcelo Caumo.

O próximo debate virtual irá abordar a região da Serra e das Hortênsias e está marcado para a próxima quinta-feira, dia 20 de agosto.

A Rede Pampa, através da TV Pampa, da Rádio Liberdade, do Jornal O Sul e do Portal O Sul fazem eco aos Fóruns “Juntos para Recomeçar – Assembleia pelo Rio Grande” promovidos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o Projeto Rede Pampa e Assembleia Legislativa pela recuperação econômica do Rio Grande.