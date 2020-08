O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria chegou a 38 projetos aprovados para desenvolvimento, com o resultado do terceiro e último ciclo publicados nesta última quarta-feira (12). As cinco novas propostas se juntam aos 33 que já haviam sido aprovados em fevereiro e maio. O Edital Gaúcho de Inovação, promovido pelo Sebrae, Sesi, Senai e IEL, com apoio da FIERGS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, promove a cultura da inovação e busca aumentar a competitividade da indústria gaúcha.

A próxima edição do EGII será lançada em outubro. “O grande interesse no edital (foram 136 ideias submetidas) demonstra o potencial de inovação que temos na indústria gaúcha. O Sesi, Senai, Sebrae e IEL são os facilitadores dessas propostas, apoiando o desenvolvimento para que se tornem produtos”, ressalta o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein.

Neste terceiro ciclo, 24 ideias foram inscritas. Os cinco aprovados serão desenvolvidos pelos Institutos de Tecnologia em Mecatrônica (dois), IST Madeira e Mobiliário, IST Petróleo, Gás e Energia e IST Alimentos e Bebidas. Os demais projetos, que já estão em desenvolvimento, estão divididos ente o Centro de Inovação Sesi de Fatores Psicossociais (dois) e os Institutos Senai de Inovação Metalmecânica (dois), Engenharia de Polímeros (um) e os de Tecnologia em Mecatrônica (seis), Alimentos e Bebidas (cinco), Petróleo, Gás e Energia (cinco) e Couro e Meio Ambiente (três).

Além dos recursos financeiros, o projeto aprovado tem acesso ao know how das instituições para o desenvolvimento da ideia e utilização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Senai e do Sesi. Também poderá participar de ação complementar do Sebrae com foco em empreendedorismo, modelagem de negócio e divulgação do produto, e do IEL, com foco na gestão da inovação e liderança da empresa. Os projetos deverão estar encerrados em janeiro de 2022.