Rio Grande do Sul Fórum Gramado de Estudos Turísticos debate desafios e oportunidades do setor

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Luia Barbacovi, Sandro Caron de Moraes, Shirlei Paravisi, Andrei Passos Rodrigues e Cláudio Souza Foto: Dinarci Borges/Divulgação Luia Barbacovi, Sandro Caron de Moraes, Shirlei Paravisi, Andrei Passos Rodrigues e Cláudio Souza. (Foto: Dinarci Borges/Divulgação) Foto: Dinarci Borges/Divulgação

O Expogramado foi palco, na semana passada, da edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. O evento, que reuniu cerca de 500 participantes, superando o número do ano anterior, promoveu discussões sobre os desafios e oportunidades do setor.

Na -feira (18), a programação iniciou com a palestra “Turismo de Inverno: Villa La Angostura na Patagônia/Argentina”, ministrada por Fernando Musauer, representante de Villa La Angostura no Brasil. Em seguida, o painel sobre “A Segurança Pública nos Destinos Turísticos” trouxe à discussão temas cruciais para o turismo com destaque para a integração e investimento tecnológico das forças de segurança, com a participação de Sandro Caron de Moraes, secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

A importância dos eventos culturais na atração de turistas foi abordada no painel de “Cases de Sucesso”, onde Lea Teixeira, diretora do FESTin de Lisboa (Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa), e Renato Viterbo, vice-presidente da Parada LGBT SP, compartilharam suas experiências.

O painel seguinte explorou os “Novos Nichos de Mercado para o Turismo”, com a participação de especialistas como Renato Fernandes, da Ibraoliva, Veronicah Sellla, da Criamigos Oficina de Ursos, e Rodrigo Prado, diretor-geral da Space Adventure – Parque da Nasa.

A diversidade cultural e o impacto econômico do carnaval no turismo foram discutidos no painel “Carnaval: Qual o Impacto no Turismo da Festa Mais Famosa do Brasil”. Representantes do carnaval de São Paulo e de Uruguaiana compartilharam suas visões sobre o tema.

A globalização do turismo esteve em foco no painel “Turismo Sem Fronteiras”, onde Rosana Caporal, da TAP, Tiago Esmeraldino, da Tri Táxi Aéreo, e Claudia Mara, diretora de Turismo do Rio Grande do Sul, debateram sobre a expansão das oportunidades de viagens.

