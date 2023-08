Esporte Jogadora da Espanha ganha beijo na boca durante a premiação da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

O beijo foi dado pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales Foto: Reprodução de TV O beijo foi dado pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Uma imagem inusitada chamou a atenção durante a premiação da final da Copa do Mundo Feminina neste domingo (20), na Austrália, após a vitória da Espanha por 1 a 0 contra a Inglaterra. A meio-campista Jenni Hermoso recebeu um beijo na boca do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales.

Titular na partida e peça importante na campanha que culminou no título inédito, Hermoso chegou a perder um pênalti no segundo tempo da decisão. A cobrança foi defendida pela goleira inglesa Mary Earps. O gol ampliaria a vantagem das espanholas, que já venciam por 1 a 0.

No vestiário, a jogadora comentou sobre o beijo: “É, mas eu não gostei”. Hermoso também falou sobre a conquista histórica. “Muita emoção, são muitos dias aqui, concentração total. É difícil ter consciência dessa conquista. Somos as campeãs, eu não consigo falar. É uma das melhores sensações da minha vida. Estou muito emocionada e dedico a todos que vieram aos jogos, às famílias”, disse a meia.

Além do beijo inusitado, os espectadores ficaram de olho na postura do elenco espanhol, que não comemorou a conquista do título com o técnico Jorge Vilda, alvo de boicote das jogadoras, que reclamaram de assédio moral por parte da comissão técnica.

Com queixas que questionavam a forma de trabalho e a postura do treinador, a manifestação foi assinada por 15 jogadoras no ano passado. Ignorando o pedido do elenco, a Federação Espanhola bancou Vilda no comando do time, e o treinador levou a seleção espanhola ao título inédito.

