Grêmio De virada, Grêmio perde para o Santos por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a partida foi disputada na Vila Belmiro Foto: Raul Baretta/Santos FC Válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a partida foi disputada na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/Santos FC) Foto: Raul Baretta/Santos FC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio perdeu de virada para o Santos, por 2 a 1, na tarde deste domingo (20), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Cristaldo, para o Tricolor, e Marcos Leonardo e Julio Furch, para o time paulista.

Os dois clubes fizeram um primeiro tempo sonolento. Com quase 60% de posse de bola, os donos da casa foram mais presentes no ataque, mas estiveram longe de marcar. Por outro lado, o Grêmio assustou em lances pontuais.

A equipe paulista começou atacando. Aos 7 minutos, Lucas Braga recebeu de Lucas Lima, avançou para dentro da área e tocou rasteiro para Marcos Leonardo. A defesa do Grêmio conseguiu afastar antes da finalização do atacante santista.

Um minuto depois, foi a vez do Grêmio avançar para o ataque. Carballo recebeu no meio e tentou o passe para Ferreirinha dentro da área. A defesa do Santos se antecipou e fez o corte.

Aos 10 minutos, Mendoza recebeu de Jean Lucas e abriu espaço para a finalização. O chute foi por cima da goleira, sem perigo para o Grêmio.

Aos 18, Bitello foi até a linha de fundo e rolou para Cristaldo na entrada da área. O meia tentou a finalização, mas a bola explodiu na defesa do Santos.

Aos 24, Lucas Lima cobrou escanteio, Joaquim desviou, e Marcos Leonardo cabeceou para fora. Um minuto depois, Marcos Leonardo recebeu de Lucas Lima dentro da área, fez o giro e bateu na marcação de Bruno Alves, ganhando escanteio. Lucas Lima cobrou na entrada da área para Mendoza, que dominou e arriscou o chute. A bola passou perto da goleira gremista.

Aos 32, o Tricolor fez uma boa trama até a bola chegar em Bitello dentro da área. O meia-atacante recebeu livre de marcação e rolou para o meio da área. A defesa do Santos afastou.

Um minuto depois, Fábio disparou pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou. João Pedro Galvão cabeceou firme e quase abriu o placar para o Grêmio.

Aos 33, Lucas Lima se livrou da marcação de Bruno Alves e achou Marcos Leonardo dentro da área. O centroavante tentou o chute, a bola desviou na defesa e saiu para escanteio.

Aos 44, Reinaldo inverteu o jogo para Fábio na direita. O lateral fez o cruzamento, e a bola sobrou novamente para Reinaldo, que bateu de primeira da entrada da área, assustando João Paulo.

Aos 48, Marcos Leonardo recebeu na entrada da área, livre de marcação, dominou e tentou o passe para o meio da área. O centroavante perdeu boa oportunidade de finalizar para o gol.

Segundo tempo

Com um minuto de jogo na etapa final, o Grêmio abriu o placar. Após bate e rebate na área do Santos, a bola sobrou para Cristaldo. O meia bateu forte e marcou o primeiro gol da partida.

Um minuto depois, Carballo encontrou Bitello na entrada área, mas o meia acabou desarmado na hora da finalização. O Grêmio seguiu pressionando. Aos 6 minutos, Pepê tabelou com Bitello e tocou para Ferreira na entrada da área. O camisa 10 ajeitou a bola e bateu colocado. João Paulo fez grande defesa.

Aos 9, Joaquim recebeu de João Basso dentro da área, mas chutou fraco para a defesa de Gabriel Grando, perdendo a chance de empatar o jogo.

Aos 17, Marcos Leonardo igualou o placar, quando Soteldo disparou com liberdade no meio de campo e rolou para ele, que bateu cruzado para o fundo das redes.

Aos 35, Mendoza recebeu no bico da área e arriscou o chute. A bola desviou na cabeça de Reinaldo e saiu pela linha lateral. O atacante do Santos alegou toque de mão e ficou pedindo pênalti.

Aos 40, Ferreira carregou a bola no meio e rolou para Galdino na entrada da área. O atacante arriscou o chute, e João Paulo fez a defesa.

Aos 44, o Santos virou o placar. Mendoza rolou para Soteldo, o atacante dominou dentro da área gremista e tocou para Julio Furch marcar.

Aos 46, Reinaldo foi expulso e deixou o Tricolor com um a menos em campo. O lateral recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Dodi. Em seguida, o técnico Renato Gaúcho também foi expulso por reclamação.

O Grêmio tentou pressionar nos minutos finais em busca do empate, mas não adiantou. Com o resultado, o Tricolor caiu para a quinta posição na tabela, com 33 pontos. O Santos é o 17º colocado, com 21.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-perde/

De virada, Grêmio perde para o Santos por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro

2023-08-20