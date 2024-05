Rio Grande do Sul Fundadora do South Summit mobiliza ajuda internacional para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em ação com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Maria Benjumea busca apoio financeiro e de iniciativas inovadoras para ajudar na reconstrução do RS Foto: Cesar Lopes/PMPA Em ação com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Maria Benjumea busca apoio financeiro e de iniciativas inovadoras para ajudar na reconstrução do RS (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fundadora e presidente do South Summit, Maria Benjumea, está mobilizada para enviar ajuda ao Rio Grande do Sul. Ela está encabeçando, a partir da Espanha, a busca de auxílio financeiro via empresas, startups e comunidade internacional para prestar apoio às vítimas da enchente histórica no Estado.

A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, endossou a parceria. “Estamos focados, neste momento, em buscar todo o apoio possível de parceiros para reconstruir nosso Estado. A Maria Benjumea é uma figura importante no meio empresarial internacional e tem uma grande identificação com o Rio Grande do Sul. Ela prontamente atendeu ao nosso chamado”, contou.

“Esta terra me adotou com os braços abertos e me fez sentir uma ‘gaúcha-espanhola’, como costumo dizer”, disse Maria Benjumea. “Estamos super comprometidos com o Rio Grande do Sul e nossa querida Porto Alegre. Estamos fazendo e seguiremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviar esta profunda dor que vivem”.

Além de angariar fundos com empresas, organizações e startups, a fundadora do South Summit está auxiliando na disseminação em âmbito internacional da iniciativa da Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia) e de parceiros. O objetivo é mapear soluções para o enfrentamento de desastres naturais no Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fundadora-do-south-summit-mobiliza-ajuda-internacional-para-o-rio-grande-do-sul/

Fundadora do South Summit mobiliza ajuda internacional para o Rio Grande do Sul

2024-05-10