Rio Grande do Sul Parque de Esteio recebe os primeiros animais inscritos para a Expointer, com início no próximo sábado

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Edição nº 46 da feira tem quase 4.300 exemplares inscritos. (Foto: Rodrigo Ziebell/Arquivo Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está marcada para as 8h desta segunda-feira (21) a abertura dos portões do Parque Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana), como parte da programação de chegada dos primeiros animais que participarão da 46ª Expointer. Com realização de 26 de agosto a 3 de setembro, a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina tem 4.275 exemplares inscritos.

Os animais para julgamento podem entrar até as 22h de sexta-feira (25). Já os rústicos e de leilões, bem como os que participarão de provas ou apresentações, têm ingresso permitido nos demais dias do evento.

Todos serão submetidos à equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). O titular da pasta, Giovani Feltes, estará presente em cerimônia de recepção aos animais, bem como a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne-Lima.

Já para visitantes a pé ou de carro, durante o evento o parque funcionará das 8h às 20h30min. Os ingressos custarão R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até 6 anos terão entrada gratuita, ao passo que idosos e pessoas com deficiência pagam meio ingresso.

Já o estacionamento para visitantes custará R$ 40. Os valores não foram reajustados em relação à Expointer de 2022. O site oficial do evento é expointer.rs.gov.br.

Superação

Uma série de recordes da Expointer devem ser superados nesta edição, devido a melhorias na infraestrutura que permitirão um maior número de expositores e visitantes.

Assessor especial do parque, Sandro Schlindwein ressalta que mais de 5 mil trabalhadores estão envolvidos nos preparativos: “Cerca de 40% da montagem dos estandes já está pronta. Tem muitos veículos circulando, como caminhões e tratores, além das pessoas”.

Ele menciona, ainda, que foram gastos mais de R$ 2 milhões para proporcionar ampliações e qualificações: “Só na reforma do pavilhão de gado-de-corte [mais antigo e maior do parque, com 15 mil metros-quadrados], o governo gaúcho está investindo R$ 1 milhão. O espaço estava com corrosão e outros problemas. Outros R$ 900 mil foram destinados à rede hidráulica e elétrica.”

A ampliação não para por aí. Abrange uma área destinada ao estacionamento e ao camping da agricultura familiar. Já são 2 mil metros de nova pavimentação desde o portão 7 até a área das máquinas agrícolas, onde se encontra o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers)

O boulevard, por sua vez, recebeu pintura nova em todos os seus 250 metros de extensão. Em seu entorno estão localizadas unidades de 20 associações de raça, além dos laboratórios de insumos para animais.

Aspecto fundamental em qualquer ambiente, a inclusão de pessoas com limitações de movimentos recebeu aporte de R$ 160 mil. Cadeirantes poderão circular livremente pela chamada “Rota da Acessibilidade”, que vai desde a entrada no Portão 5 até os pavilhões, sem precisar passar por chão de brita ou de terra – o novo calçamento tem 500 metros de extensão.

Controle

Outra novidade desta edição é um controle na pré-montagem dos estandes. “Adquirimos um sistema digital, no qual cadastramos todos os expositores, montadoras e prestadores de serviço”, acrescenta Schlindwein. “Neste ano, todos os expositores terão um alvará emitido de forma gratuita, algo fundamental para controle e segurança do parque, com seus 140 hectares e 15 portões.”

Antes a gente não tinha como saber ao certo quem estava na feira expondo. Agora teremos total controle e mais organização. Estamos automatizando o controle de entrada e saída das equipes de montagem no parque.”

Além disso, as pistas de prova e de treino do Freio de Ouro foram cobertas. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) investiu em dois novos pavilhões, cobertos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/parque-de-esteio-recebe-os-primeiros-animais-inscritos-para-a-expointer-com-inicio-no-proximo-sabado/

Parque de Esteio recebe os primeiros animais inscritos para a Expointer, com início no próximo sábado

2023-08-20