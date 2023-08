Porto Alegre Semana da Pessoa com Deficiência: Porto Alegre tem diversas atividades a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Programação inclui debates, eventos coletivos e intermediação de empregos. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com início nesta segunda-feira (21), a 26ª Semana da Pessoa com Deficiência abrange uma série de atividades até o dia 28 em Porto Alegre. Um dos destaques da programação de abertura é a 5ª Conferência Municipal sobre o tema, com debates sobre políticas públicas. Os detalhes estão em prefeitura.poa.br.

Também estão previstas palestras sobre proteção jurídica a pessoas com autismo e a situação atual do mercado de trabalho para pessoas com limitações. Já no “Dia D Municipal”, empresas estarão no Sine Municipal com vagas exclusivas para o segmento (incluindo reabilitados no INSS).

A cultura é outro aspecto valorizado pela iniciativa. Serão promovidas ações com esporte, música, dança e teatro, além de passeio coletivo de bicicleta e, no domingo, uma sessão de cinema acessível na orla do Guaíba, próximo à chaminé da Usina do Gasômetro.

Âmbito nacional

A programação é realizada em sintonia com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela lei federal nº 13.585/2017.

No foco está o estímulo ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para inclusão social desse segmento populacional. Também está na mira o combate ao preconceito e à discriminação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/semana-da-pessoa-com-deficiencia-porto-alegre-tem-diversas-atividades-a-partir-desta-segunda/

Semana da Pessoa com Deficiência: Porto Alegre tem diversas atividades a partir desta segunda-feira

2023-08-20