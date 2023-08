Brasil Internado em UTI, apresentador Faustão será submetido a transplante emergencial de coração

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Comunicador de 73 anos gravou mensagem na sexta-feira, quando estava no quarto. (Foto: Reprodução)

Internado há mais de duas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Fausto Silva acaba de entrar na fila para um transplante emergencial de coração. Um boletim médico divulgado neste domingo (20) detalhou que o agravamento do quadro de saúde de “Faustão”, 73 anos, exigiu a sua transferência para a unidade de terapia intensiva (UTI).

A nota acrescenta que o paciente é submetido a hemodiálise e medicação específica para melhorar o bombeamento sanguíneo. “O paciente deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein em 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020”, diz um trecho.

De acordo com a instituição, a cirurgia deve ser realizada em breve. O comunicador foi incluído pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo na fila única de candidatos a substituição do órgão, considerando-se a gravidade do caso.

A necessidade de internação hospitalar foi constada no início do mês, após uma série de exames de rotina. “Faustão” acabara de retornar de uma viagem de férias em Miami, nos Estados Unidos, onde também tem residência.

Mensagem

Na sexta-feira (18), um vídeo gravado pelo comunicador no quarto do hospital – antes de ser conduzido à UTI – foi publicado nas redes sociais de seu filho mais velho, João Guilherme Silva, a fim de tranquilizava fãs e seguidores, afastando “fake news” e mal-entendidos de que o veterano apresentador teria morrido.

“Eu por sorte ainda não morri, estou preparado para coisas da vida”, falou. “Tenho uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e o maior cirurgião do mundo, Fabio Gaiotto, além do Fernando Bacal, um dos mais conceituados cardiologistas do planeta. Mas quem decide mesmo é o chefe [Deus] lá de cima. A quem gosta de mim, pelo que reze.”

Despedida

Exibida na noite de sexta-feira (18), a última gravação do programa de Faustão na Band TV teve três participações especiais: sua primogênita Lara, 25 anos, o caçula Rodrigo, de 15, e o herdeiro do meio, João Guilherme Silva, 19.

João Guilherme compartilhou nas redes sociais algumas imagens emocionantes da despedida. “A gente se emocionou demais”, escreveu na legenda. De fato, eles sorriram e choraram com o pai, de 73 anos.

Nos momentos ali divididos em família e com colegas de emissora, Rodrigo perguntou ao pai o que ele tem a dizer sobre os seus 60 anos de carreira. A resposta de Fausto Silva se deu na forma de agrecimento ao público:

“Quando falo aquela coisa de ‘obrigado pela audiência e pela paciência’, não é um jogo-de-palavras. É sério mesmo, porque precisa me aturar durante esse tempo todo é dose!”.

Às lágrimas, Lara então se dirigiu ao pai: “Acho que você não tem noção do quanto é querido. Eu só queria agradecer por fazer parte disso”. O caçula emendou: “Além de pai, o meu ídolo.”

Nascido em Porto Ferreira (SP), o apresentador estreou na emissora em janeiro de 2022, após 32 anos à frente do programa de auditório “Domingão do Faustão” (1989-2021), na Rede Globo.

Ele havia se tornado conhecido nacionalmente com outra atração do gênero, o “Perdidos na Noite”. Produzido com baixo orçamento à base de muito improviso, foi exibido nas noites de sábado pelos canais paulistas Gazeta, Record e Bandeirantes entre 1984 e 1988.

