Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Adiamento ocorre devido ao coronavírus Foto: Laíse Feijó/Divulgação

Em razão da pandemia de coronavírus, a comissão organizadora do III Fórum Gramado de Estudos Turísticos decidiu adiar o evento de maio para agosto.

O fórum, que visa deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável, acontecerá na Sociedade Recreio Gramadense, no Centro de Gramado, de 19 a 21 de agosto.

A data coincide com a do Festival de Cinema de Gramado. Os primeiros 200 participantes que se inscreverem no fórum receberão ingresso para uma noite no Palácio dos Festivais. Mais informações podem ser obtidas no site www.forumgramado.com.br

